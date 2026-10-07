Porsche Aktie als Witwen- und Waisenpapier war mal eine schöne Vorstellung. Ein Unternehmen in der Krise, das sich neu erfinden muss, passt schon eher. Natürlich mit der Chance eines klaren Wechsels wieder auf die Überholspur. Wie das funktionieren soll, darauf gab es heute antworten auf Porsche's Capital Markets Day. Erste Börsenreaktion könnte man als abwartend bezeichnen - kleines Plus ist kein Jubel. Es gibt natürlich nichts grundlegend Neues - Sparen in allen Bereichen, Nebentätigkeiten weg, mehr Luxus, weniger Stückzahlen mit höherer Marge. Hört sich einfach an, aber die Umsetzung entscheidet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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