Boston (www.anleihencheck.de) - Wir gehen nicht davon aus, dass die vorgezogenen Wahlen in Spanien wesentliche Auswirkungen auf spanische Staatsanleihen haben werden, so Peter Goves, Head of Developed Market Debt Sovereign Research.Die Fundamentaldaten Spaniens seien solide und die spanische Politik beeinflusse die Spreads nur selten. Darüber hinaus sehe es so aus, als könne der Partido Popular (PP) möglicherweise eine funktionierende Mehrheit mit VOX bilden - damit hätte Spanien zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder eine Mehrheitsregierung. Dies würde die Unsicherheit hinsichtlich der Verabschiedung eines Haushaltsplans verringern. Zudem dürfte der PP wirtschafts- und EU-freundlich sein, was ebenfalls die Spreads stützen würde. Derzeit gebe es einen dominierenden Einflussfaktor für Spanien - sowie die meisten Europäischen Staatsanleihen: ihre Sensitivität gegenüber der Entwicklung französischer Staatsanleihen. (07.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de