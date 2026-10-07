Hamburg (www.anleihencheck.de) - "Es wird dieser Tage viel darüber spekuliert, was der eigentliche Grund gewesen ist, weshalb sich die CEOs der führenden KI-Unternehmen für eine Geschwindigkeitsdrosselung in der Weiterentwicklung der KI-Modelle ausgesprochen haben. Wie dem auch sei: Eine Drosselung würde aus meiner Sicht den KI-Trend keineswegs abwürgen. Einerseits wird der Ausbau der KI-Infrastruktur auch bei einem langsameren Fortschritt weitergehen, da die meiste Rechenleistung mittlerweile für die Inferenz, also die Nutzung der Modelle und nicht für das Training, verwendet wird. Zum anderen wird das Tempo der KI-Weiterentwicklung von Angebotsknappheiten - Grundstücke für Rechenzentren, Chips, Energie, Regulierung - bestimmt und weniger durch die Nachfrage der KI-Labore. Und auch der Produktivitätsfortschritt durch die KI wird sich durch eine Drosselung nicht verspäten, da die Modelle heute schon viel mehr können als das, wofür sie gemeinhin genutzt werden", so Felix Herrmann, Chefvolkswirt bei Aramea Asset Management. ...

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