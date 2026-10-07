Linz (www.anleihencheck.de) - Die Polnische Zentralbank (NBP) dürfte den Leitzins heute bei 3,75% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Entscheidend für den Polnischen Zloty (PLN) werde jedoch, ob Gouverneur Glapinski bei der Pressekonferenz erstmals mögliche Zinserhöhungen klarer signalisiere. Mehrere Ratsmitglieder würden wegen der auf 4,0% gestiegenen Inflation, hoher Energiepreise und eines starken zugrunde liegenden Preisdrucks bereits Raum für eine Straffung sehen. Die neuen NBP-Prognosen im November könnten den Weg für ein oder zwei Zinserhöhungen ebnen. Bleibe die Zentralbank dennoch vorsichtig und warte ab, dürfte der Druck auf den Zloty anhalten; ein deutlich falkenhafterer Ton könnte ihn dagegen stützen. (07.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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