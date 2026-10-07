Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: Strategien mit strukturieren Produkten, Bitcoin mit Währungsabsicherung, US-Dividendenaktien, Aktien aus Schwellenländern mit Faktorgewichtung, diverse Tech-Sektoren und ein ETF mit Zielrendite, so die Deutsche Börse AG.Der Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF (ISIN IE000CLL0XXX) investiere in Aktien von Schwellenländerunternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Die Titelauswahl basiere auf vier Investmentfaktoren: Qualität, Value, Momentum und geringe Volatilität. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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