Berlin (ots) -Tägliche Lageberichte, Vorfalls-Datenbank "Lagebuch", geschützte Community und Anbieterportal - ab sofort unter derimeter.deMit derimeter geht eine neue Plattform an den Start, die die Cyberlage in Deutschland täglich erfasst, einordnet und für Entscheider:innen nutzbar macht. Das Angebot der derimeter Verlagsgesellschaft mbH verbindet redaktionelle Berichterstattung mit einer Vorfalls-Datenbank, einer geschützten Fach-Community, einem Anbieterportal und einem Stellenmarkt. Ab sofort unter www.derimeter.de verfügbar.Cyberangriffe nehmen zu - die Übersicht fehltAngriffe auf Behörden, Hochschulen und Unternehmen gehören inzwischen zum Alltag. Die Schäden steigen, die Informationslage bleibt unübersichtlich: Meldungen sind verstreut, Einordnungen fehlen, Betroffene erfahren oft erst spät, was in ihrer Branche passiert. derimeter will diese Lücke schließen - mit Transparenz und Orientierung für Geschäftsführer:innen, IT-Verantwortliche und Sicherheitsentscheider, die sich schnell und gezielt informieren müssen.Das Lagebuch: Vorfälle, Unternehmen, BewertungKern des Newsportals ist das Lagebuch. Hier werden Cybervorfälle den betroffenen Unternehmen zugeordnet und chronologisch dokumentiert. So entsteht ein fortlaufend aktualisiertes Lagebild für Deutschland - eingebettet in den internationalen Kontext, weil Entwicklungen aus dem Ausland erfahrungsgemäß zeitversetzt auch hierzulande eintreffen. Die gesammelten Erkenntnisse fließen einmal jährlich in die derimeter CyberStudie ein, ergänzt um Einordnungen und Kommentare von Experten.Das derimeter Netzwerk: Austausch in geschütztem RaumHerzstück der Plattform ist die Community "Netzwerk". Mitglieder tauschen sich dort in einem geschützten Umfeld aus, organisieren sich in Gruppen und nehmen an Online-Seminaren rund um IT-Schutz teil. Alle Daten werden ausschließlich auf europäischen Servern gehostet. Parallel baut derimeter eine eigene Akademie auf, über die Unternehmen Mitarbeitende gezielt zu Weiterbildungen und Online-Schulungen anmelden können.Anbieterportal und StellenmarktFür Unternehmen, Dienstleister und Experten bietet derimeter ein Ausschreibungssystem: Unternehmen beschreiben ihren Bedarf und finden passende Anbieter, Dienstleister erhalten Anfragen direkt in ein plattforminternes Vertriebstool. Das Stellenportal richtet sich an Jobsuchende und Arbeitgeber im Bereich IT-Sicherheit gleichermaßen.Das Angebot wird in den kommenden Wochen und Monaten weiter ausgebaut.Über derimeterderimeter ist ein Angebot der derimeter Verlagsgesellschaft mbH mit Sitz im Pressehaus Podium in Berlin. Das Unternehmen ist Verlag und Dienstleister in einem und hat sich auf IT-Sicherheit, Datenschutz und insbesondere Cybersicherheit spezialisiert. Unter www.derimeter.de finden Besucher:innen täglich aktuelle News zur Cyberlage, das Lagebuch, Stellenangebote, ein Anbieterportal und die Netzwerk-Community. Herausgeber ist Daniel Schönland.Pressekontakt:derimeter Verlagsgesellschaft mbHIm Pressehaus PodiumKarl-Liebknecht-Str. 29A10178 BerlinTelefon: 030 2555 5776E-Mail: presse@derimeter.dewww.derimeter.deOriginal-Content von: derimeter Verlagsgesellschaft mbH i. Gr., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183580/6366558