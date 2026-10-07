Seltene Erden-Aktien | Constellation E.: Alphabet-Deal | LG: Zahlen enttäuschen | SAP: Übernahme
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|Unternehmen / Aktien
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|LG ELECTRONICS INC GDR
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|SAP SE
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