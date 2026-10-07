In Sachen Dividende werden Anteilseigner von ZALANDO weiterhin leer ausgehen. Die Priorität des Unternehmens ist profitables Wachstum - deshalb investiert man zuerst ins Geschäft und hält eine solide Liquiditätsreserve. Überflüssiges Kapital fließt stattdessen in Aktienrückkäufe. Doch dafür steht etwas anderes, spannendes in den Startlöchern: ZALANDO arbeitet an einer Lifestyle-KI. Nicht nur Kleider machen Leute!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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