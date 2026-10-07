Berlin (ots) -Das neue GLP-1-Essentials Paket von Protein Works wurde für Menschen entwickelt, die im Rahmen einer ärztlich begleiteten Behandlung GLP-1-basierte Medikamente zur Gewichtsreduktion anwenden. Da diese Arzneimittel das Appetitempfinden beeinflussen und dadurch die Nahrungsaufnahme verringern können, kann es für Betroffene schwieriger werden, eine ausgewogene und bedarfsgerechte Ernährung sicherzustellen.Mit dem neuen Produktpaket bietet die Ernährungsmarke Protein Works eine alltagstaugliche Ergänzung für Menschen, die ihre Ernährung während einer medikamentös unterstützten Gewichtsreduktion bewusst gestalten möchten. Im Mittelpunkt stehen eine ausreichende Versorgung mit Proteinen, essentiellen Nährstoffen und Flüssigkeit sowie der Erhalt einer ausgewogenen Ernährungsweise bei vermindertem Appetit.Aktuelle Daten von YouGov (1) verdeutlichen das zunehmende Interesse an GLP-1-basierten Arzneimitteln: Mehr als vier Millionen Haushalte in Deutschland nutzen entsprechende Präparate bereits oder ziehen eine Anwendung in Betracht. 1 GLP-1-basierte Arzneimittel können das Hunger- und Sättigungsempfinden sowie die individuellen Ernährungsgewohnheiten deutlich verändern. Daher ist eine bedarfsgerechte Aufnahme von Nährstoffen, Vitaminen und Flüssigkeit eine besondere Herausforderung. Eine ausgewogene Ernährung kann dazu beitragen, die Nährstoffversorgung während der Gewichtsreduktion sicherzustellen und einem unerwünschten Verlust von Muskelmasse entgegenzuwirken.Was beinhaltet das GLP-1-Essentials Paket von Protein Works?- Complete Meal 360 (https://de.theproteinworks.com/complete-360-meal-dairy): 400 Kalorien, 30 g Protein, 6 g Ballaststoffe und 165 gesundheitliche Vorteile pro Portion - die perfekte kalorienkontrollierte Alternative, wenn eine vollständige Mahlzeit zu viel erscheint.- Gut Love Fibre Supplement (https://de.theproteinworks.com/gut-love):: Eine Formel aus präbiotischen Ballaststoffen, lebenden Kulturen und Enzymen zur Unterstützung der Verdauungsgesundheit.- Genesis Advanced Hydration (https://de.theproteinworks.com/search/Genesis%20Advanced%20Hydration?q=Genesis%20Advanced%20Hydration): Vollgepackt mit Elektrolyten, Kokoswasserpulver sowie essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen, um Durst wirklich zu stillen und den Körper mit Nährstoffen zu versorgen.- Multivitamin Gummies (https://de.theproteinworks.com/multivitamin-gummies): Eine praktische Möglichkeit, ausreichend Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen, um das Immunsystem zu unterstützen, wenn eine ausgewogene Ernährung schwierig ist.- The Smoked Sleakster Shaker (https://de.theproteinworks.com/the-sleakster-shaker): Kostenloser Zusatz zum Paket, damit Kund:innen alles haben, was sie zum Genuss der Produkte benötigen.Kyle Crowley, Ernährungswissenschaftler und Chief Product Officer bei Protein Works, sagt: "Eine der größten Veränderungen, die Menschen bei der Einnahme von GLP-1-Medikamenten möglicherweise bemerken, ist eine deutliche Verringerung des Appetits. Dies kann zwar die Gewichtsabnahme unterstützen, doch wenn man weniger isst, kann es auch schwieriger werden, ausreichend Protein, Flüssigkeit und essentielle Nährstoffe über die Ernährung aufzunehmen. Wir haben das GLP-1-Essentials Paket entwickelt, um es den Menschen zu erleichtern, diese alltäglichen Prioritäten im Blick zu behalten. Die Produkte sind praktisch, lassen sich leicht in den Alltag integrieren und sind besonders nützlich, wenn der Gedanke an eine vollwertige Mahlzeit einfach nicht verlockend ist."Preis und Verfügbarkeit:Das GLP-1-Essentials Paket von Protein Works enthält einen Monatsvorrat jedes Produkts und ist exklusiv unter diesem Link (https://de.theproteinworks.com/glp1-nutrition-pack) zum UVP von 89,99 EUR erhältlich.++++FAQ:Was ist das Protein Works GLP-1-Essentials Paket?Das Protein Works GLP-1-Essentials Paket ist eine auf einen Monat ausgelegte Zusammenstellung von Nahrungsergänzungsmitteln für Erwachsene, die unter ärztlicher Aufsicht eine Gewichtsabnahme anstreben. Es unterstützt die tägliche Zufuhr von Eiweiß, Ballaststoffen, Flüssigkeit, Vitaminen und Mineralstoffen, wenn Appetitlosigkeit eine ausgewogene Ernährung erschwert.Welche Produkte sind im GLP-1-Essentials Paket enthalten?Das Paket enthält fünf Produkte von Protein Works: "Gut Love", "Genesis Advanced Hydration", "Multivitamin Gummies", "Complete Meal 360" und den "The Smoked Sleakster Shaker".Warum kann die Ernährung bei der Einnahme von GLP-1-Medikamenten eine größere Herausforderung darstellen?GLP-1-Medikamente können den Appetit und die Nahrungsaufnahme verringern. Weniger zu essen und zu trinken kann es manchen Menschen erschweren, ausreichend Protein, Ballaststoffe, Flüssigkeit, Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen.Trägt das GLP-1-Essentials Paket zur Verdauungsgesundheit bei?"Gut Love" enthält präbiotische Ballaststoffe, lebende Kulturen und Verdauungsenzyme, die die Verdauungsgesundheit unterstützen sollen. Das Paket ist nicht dazu bestimmt, durch Medikamente verursachte Verdauungsbeschwerden zu verhindern oder zu behandeln.Enthält das Paket Protein?Ja. "Complete Meal 360" enthält 30 g Protein pro Portion sowie 400 Kalorien und 6 g Ballaststoffe.Unterstützt das GLP-1-Essentials Paket die Flüssigkeitszufuhr?Genesis Advanced Hydration enthält Elektrolyte, Kokoswasserpulver, Vitamine und Mineralstoffe. Es soll Menschen dabei helfen, ihre tägliche Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr aufrechtzuerhalten.Ist das Protein Works GLP-1-Essentials Paket eine Behandlung zur Gewichtsreduktion?Nein. Das Paket ist kein Arzneimittel und keine Behandlung zur Gewichtsreduktion. Es vereint Nahrungsergänzungsmittel und ein Mahlzeitenprodukt, um die tägliche Ernährung im Rahmen einer abwechslungsreichen Ernährung zu unterstützen.Kann das GLP-1-Essentials Paket Mahlzeiten ersetzen?Complete Meal 360 ist als ernährungsphysiologisch ausgewogene Mahlzeit für Situationen konzipiert, in denen das Verzehren einer herkömmlichen Mahlzeit schwierig erscheint. Das gesamte Paket sollte nicht alle Mahlzeiten oder eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung ersetzen.Kann jede:r, der/die GLP-1-Medikamente einnimmt, das Paket nutzen?Menschen die verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, sollten mit deren behandelnden Ärzt:innen, Apotheker:innen oder Ernährungsberater:innen sprechen, bevor sie wesentliche Ernährungsumstellungen vornehmen oder mit der Einnahme neuer Nahrungsergänzungsmittel beginnen.GLP-1-Essentials Ernährungspaket: Die wichtigsten Fakten- Marke: Protein Works- Produkt: GLP-1-Essentials Paket- Geeignet für: Erwachsene, die GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion einnehmen- Ernährungsschwerpunkte: Eiweiß, Ballaststoffe, Flüssigkeitszufuhr, Vitamine und Mineralstoffe- Inhalt: "Gut Love", "Genesis Advanced Hydration", "Multivitamin Gummies", "Complete Meal 360" und "The Smoked Sleakster Shaker".- Reicht für: einen Monat- Preis: UVP 89,99 EUR- Erhältlich auf der Website von Protein Works (https://de.theproteinworks.com/glp1-nutrition-pack)Über Protein WorksProtein Works ist eine mehrfach preisgekrönte Lifestyle-Ernährungsmarke, die bei gesundheitsbewussten Mainstream-Verbrauchern sehr beliebt ist. Der Hauptsitz, der PW Campus, befindet sich in Großbritannien, und das Unternehmen gehört seit Juni 2026 zur Lactalis-Gruppe, dem weltweit führenden Molkereiunternehmen. Die Mission des Unternehmens ist einfach: Menschen durch die Kraft der Ernährung zu einem gesünderen Leben zu verhelfen. Protein Works zählt zu den am schnellsten wachsenden Lebensmittel-und Getränkemarken Großbritanniens und hat sich einen Namen für die Herstellung hochwertiger Produkte zu erschwinglichen Preisen gemacht, darunter: Proteinshakes, Mahlzeitenersatz-Shakes, Wellness-Nahrungsergänzungsmittel und proteinreiche Snacks.Alle Produkte werden so hergestellt, dass sie unvergleichlichen Geschmack und höchste Qualität bieten. Protein Works hat weltweit bereits über 500 Millionen Shakes verkauft und expandiert weiterhin rasant in Großbritannien und Europa. Hinter diesem Wachstum steht ein erstklassiges Team, das die Bereiche Produktentwicklung, Technologie, Business Intelligence, Fertigung, Logistik, Marketing und vieles mehr abdeckt. Gemeinsam sind sie stolz darauf, ihren mehr als 2,5 Millionen Kunden weltweit einen außergewöhnlichen Mehrwert und ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten.Mehr unter de.theproteinworks.com.Quelle:1. https://ots.de/nQMUka (zuletzt besucht am 4. August 2026)Pressekontakt:PIABO Communications I Barbara Albrecht & Alisa Findling I proteinworks@piabo.netOriginal-Content von: Protein Works, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183584/6366581