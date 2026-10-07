Die Rheinmetall-Aktie bereitet Anlegern weiterhin großen Kummer. Seit Jahresbeginn belaufen sich die Kursverluste des einstigen DAX-Highflyers inzwischen auf -40%. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Börsenwert des Düsseldorfer Rüstungsgiganten sogar annähernd halbiert. Wo wir bei der Frage sind: Ist dieser Rücksetzer eine einmalige Kaufgelegenheit oder droht sogar ein noch tieferer Fall? Deutsche Bank bleibt bullisch Fundamental gibt es durchaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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