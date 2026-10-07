Die gescheiterte Übernahme von PayPal hat den Aktienkurs deutlich belastet, die Bewertung erscheint inzwischen jedoch vergleichsweise niedrig. Selbst bei nur geringem Umsatzwachstum könnten Aktienrückkäufe den Gewinn je Aktie deutlich steigern und damit weiteres Kurspotenzial schaffen. Übernahme gescheitert, Bewertung bleibt attraktiv Stripe und Advent International hatten im Juli 60,50 Dollar je PayPal-Aktie geboten, zogen das Angebot am 27. August ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de