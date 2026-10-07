Raketen auf saudische Flughäfen, ein Tropensturm vor der US-Küste: Am Ölmarkt kehrt Nervosität zurück. Obwohl aus dem Nahen Osten zuletzt spürbar größere Mengen auf den Weltmarkt flossen, zieht der Ölpreis erneut an. Im Golf von Mexiko liegt ein erheblicher Teil der US-Förderung im Sturmpfad.Die Nordseesorte Brent kostet wieder mehr als 100 Dollar je Barrel. Am Mittwochmorgen kletterte der Preis um rund 0,9 Prozent auf gut 101,50 Dollar, bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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