Datum der Anmeldung:
05.10.2026
Aktenzeichen:
B1-124/26
Unternehmen:
HORNBACH Baumarkt AG, Bornheim; Erwerb von sechs Standorten der HELLWEG Die Profi-Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG, Dortmund.
Produktmärkte:
Einzelhandel mit Produkten des Bau- und Heimwerkerbedarfs
05.10.2026
Aktenzeichen:
B1-124/26
Unternehmen:
HORNBACH Baumarkt AG, Bornheim; Erwerb von sechs Standorten der HELLWEG Die Profi-Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG, Dortmund.
Produktmärkte:
Einzelhandel mit Produkten des Bau- und Heimwerkerbedarfs
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