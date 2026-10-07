Datum der Anmeldung:
02.10.2026
Aktenzeichen:
B1-126/26
Unternehmen:
Post CH AG, Bern, Schweiz/Erwerb von weiteren 40 % der Anteile an und Alleinkontrolle über die griep Verwaltungs GmbH, Kronberg im Taunus
Produktmärkte:
Baulogistik, Baustellenlogistik
02.10.2026
Aktenzeichen:
B1-126/26
Unternehmen:
Post CH AG, Bern, Schweiz/Erwerb von weiteren 40 % der Anteile an und Alleinkontrolle über die griep Verwaltungs GmbH, Kronberg im Taunus
Produktmärkte:
Baulogistik, Baustellenlogistik
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