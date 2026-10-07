Dreilinden/Berlin (ots) -Die Nachfrage nach Gebrauchtem wächst, vor allem bei jüngeren Käufer*innen. Laut dem eBay Recommerce Report 2026, für den Käufer*innen und Verkäufer*innen in zehn Ländern befragt wurden, haben in Deutschland 82 Prozent der Befragten schon einmal etwas Gebrauchtes bei eBay gekauft. Für 66 Prozent ist der Gebrauchtkauf ein wichtiges Mittel, um das Haushaltsbudget zu entlasten. Bei Frauen liegt dieser Wert mit 71 Prozent noch höher als bei Männern (61 Prozent).Wachstumsmotor deutsche Gen Z: Mehr kaufen, mehr verschenkenDie stärkste Dynamik kommt von den Jüngeren. 53 Prozent der 18- bis 29-Jährigen planen, in den kommenden zwölf Monaten häufiger gebraucht zu kaufen. Bei den über 45-Jährigen sind es 19 Prozent. Für 76 Prozent der jüngeren Käufer*innen ist der Gebrauchtkauf ein wichtiges Mittel zur Budgetplanung (46+: 61 Prozent). Und keine andere Altersgruppe würde so gern Gebrauchtes verschenken.42 Prozent verkaufen bereits über Grenzen hinweg, aber mit HürdenMehr Nachfrage braucht mehr Angebot. Und dieses Angebot liegt zunehmend jenseits der Landesgrenzen: 42 Prozent der deutschen Verkäufer*innen haben über eBay bereits einen Artikel ins Ausland verkauft. Doch was als europäischer Secondhand-Markt zusammenwachsen könnte, wird an den Grenzen ausgebremst. Verkäufer*innen nennen Logistik und Lieferung (47 Prozent) sowie Zölle und Steuerregeln (40 Prozent) als größte Hürden. Auf Käufer*innenseite sind es komplizierte Retouren (48 Prozent), hohe Versandkosten (44 Prozent), unerwartete Importgebühren (44 Prozent) und Unsicherheiten beim Zustand der Artikel (42 Prozent). Jüngere Käufer*innen sind dabei offener für den internationalen Kauf: 48 Prozent der 18- bis 29-Jährigen fühlen sich beim Kauf aus dem Ausland wohl, bei den über 62-Jährigen sind es nur 21 Prozent."Der Recommerce-Markt in Europa wächst, und die Qualität der Angebote steigt. Das nächste Wachstum kommt durch mehr Angebot und mehr Nachfrage über Ländergrenzen hinweg. Aber noch gibt es zu viele Hürden bei Versand, Zoll und Retouren, die das bremsen. Unser Ziel ist, dass Pre-Loved kaufen und verkaufen in ganz Europa so einfach funktioniert wie im eigenen Land", sagt Dr. Saskia Meier-Andrae, VP & GM Europe bei eBay.Damit aus nationalen Gebrauchtmärkten ein europäischer Secondhand-Markt wird, müssen die Hürden kleiner werden. Mit eBay Internationaler Versand, der schrittweise für Verkäufer*innen verfügbar wird, schafft eBay einen Service, der genau diese Schmerzpunkte adressiert: eBay übernimmt die Zollabfertigung, bietet niedrigere Versandkosten durch vorab verhandelte Konditionen, wickelt internationale Retouren ab und stellt für jede Bestellung eine Sendungsverfolgung bereit. Käufer*innen erhalten eine 30-tägige Rückgabemöglichkeit und den vollen eBay-Käuferschutz. Parallel macht eBay das Einstellen einfacher. Verkaufen beginnt in der eBay-App jetzt mit der Kamera: Verkäufer*innen fotografieren ihren Artikel, die App führt sie dabei durch die passenden Perspektiven. Auf Basis der Fotos erstellt die KI einen Angebotsentwurf mit Titel, Beschreibung, Kategorie, Artikeldetails, einer Preisempfehlung und Versandoptionen. Verkäufer*innen prüfen den Entwurf, ergänzen ihn bei Bedarf und entscheiden selbst, wann und in welcher Form ihr Angebot online geht. Vom Foto bis zum fertigen Angebot sind es damit vier Schritte. Weltweit nutzen bereits mehr als 10 Millionen Verkäufer*innen die KI-Funktionen von eBay und haben damit über 500 Millionen Angebote erstellt.Zum eBay Recommerce Report 2026: Die Ergebnisse basieren auf zwei Befragungen durch das Marktforschungsinstitut Bounce Insights: einer Befragung von Käufer*innen (10.511 Befragte) und einer Befragung von privaten Verkäufer*innen (1.707 Befragte) in zehn Ländern (Deutschland, Großbritannien, USA, Frankreich, Italien, Spanien, Japan, Australien, Polen und Österreich). Befragungszeitraum: 15. Juli bis 10. August 2026. Der vollständige Report ist hier (https://www.ebayinc.com/recommerce-report/) verfügbar.Pressekontakt:eBay Group Services GmbHAlbert-Einstein-Ring 2614532 Europarc Dreilindenpresse@ebay.deOriginal-Content von: eBay Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6657/6366634