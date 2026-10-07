Straßburg (ots) -
Das ARTE FilmFestival ist wieder da! In der achten Edition präsentiert ARTE seine neuesten Kino-Koproduktionen in deutscher Erstausstrahlung auf arte.tv und ARTE. 13 europäische und internationale Autorenfilme, die auf Festivals wie in Cannes, Venedig und Berlin ihre Premiere hatten.
Mit dabei: Die Komödie "Alle in einem Boot" (ARTE France), "Zikaden" von Ina Weisse (ZDF/ARTE), "Die Geschichte von Jim" der Larrieu-Brüder (ARTE France), "Rote Sterne überm Feld" von Laura Laabs (ZDF/ARTE) und "Des Teufels Bad" ( /ARTE) der Österreicherin Veronika Franz.
Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028169/)
Alle in einem Boot
Ab 11. November 2026 bis 17. Dezember 2026 arte.tv
Mittwoch, 18. November um 20.15 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Bruno Podalydés
ARTE France Cinéma, Why Not Productions, UGC, Studio Exception
Frankreich 2024, 93 Min.
Mit: Sandrine Kiberlain, Daniel Auteuil, Denis Podalydés u. a.
Erstausstrahlung
Chef Franck Pauilhac bittet seine Angestellte Justine, ihm einen originellen und diskreten Kurzurlaub zu organisieren. Er will nämlich gerne eine Frau verführen, die ihm ins Auge gefallen ist. Budget: 14.000 Euro in bar. Das trifft sich gut, denn Justines Ehemann Albin und seine skurrile Clique sind gerade ziemlich knapp bei Kasse.
Das Biest
Ab 11. November 2026 bis 17. Dezember 2026 arte.tv
Mittwoch, 18. November um 21.50 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Bertrand Bonello
ARTE France Cinéma, Les Films du Bélier, My New Picture, Sons of Manual, Ami Paris, Jamal Zeinal Zade
Frankreich, Kanada 2023, 141 Min.
Mit: Léa Seydoux, George MacKay, Guslagie Malanda u. a.
Erstausstrahlung
Zwei Menschen begegnen sich in drei Zeitepochen: Im Jahr 2044 soll Gabrielle mit Hilfe einer Zeitmaschine Traumata aus früheren Leben verarbeiten. 1910 in Paris ist sie eine verheiratete Pianistin und lernt Louis kennen. 2014 versucht sie sich als Model in Los Angeles und Louis ist ein frustrierter Single, der sich an den Frauen rächen will. Near-Future-Drama mit Léa Seydoux
Eureka
Ab 12. November 2026 bis 18. Dezember 2026 arte.tv
Donnerstag, 19. November um 23.55 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Lisandro Alonso
ARTE France Cinéma, SWR, 4 L, Slot Machine, Luxbox, Komplizen Film u. a.
Frankreich, Deutschland, Mexico 2023, 141 Min.
Mit: Viggo Mortensen, Chiara Mastroianni, Alaina Clifford u. a.
Erstausstrahlung
Ein Revolverheld auf der Suche nach seiner Tochter, eine Polizistin im Pine-Ridge-Reservat und eine Reise in den brasilianischen Regenwald: Drei Geschichten, getrennt durch Zeit und Raum, finden in Lisandro Alonsos "Eureka" lose zusammen. Ein Arthouse-Fiebertraum, der durch indigene Lebenswelten, Erinnerungen und die Spuren der Vergangenheit führt.
Tandem - In welcher Sprache träumst du?
Ab 13. November 2026 bis 19. Dezember 2026 arte.tv
Freitag, 20. November um 21.50 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Claire Burger
MDR/ARTE France Cinéma, Les Films de Pierre, Razor Film Produktion, Les Fils du Fleuve
Frankreich, Deutschland 2024, 97 Min.
Mit: Lilith Grasmug, Josefa Heinsius, Nina Hoss u. a.
Erstausstrahlung
Ein Schüleraustausch zwischen Deutschland und Frankreich: Fanny aus Straßburg begibt sich auf eine Sprachreise nach Leipzig zu Lena. Lena träumt davon, politische Aktivistin zu werden. Um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, erfindet Fanny ein spannenderes Leben ... - Ein deutsch-französisch-belgischer Film, hochkarätig besetzt mit Nina Hoss und Chiara Mastroianni.
Für immer hier
Ab 16. November 2026 bis 22. Dezember 2026 arte.tv
Montag, 23. November um 20.15 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Walter Salles
ARTE France Cinéma, VideoFilmes, RT Features, Mact Productions, Conspiração, Globoplay
Brasilien, Frankreich 2024, 130 Min.
Mit: Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro u. a.
Erstausstrahlung
Rio de Janeiro in den 70ern. In einem Mietshaus am Strand lebt die Familie Paiva: Vater Rubens, Mutter Eunice und ihre fünf Kinder. Trotz der Militärdiktatur bewahren sie eine Atmosphäre der Liebe und des Humors. Als Rubens verschwindet, muss Eunice für ihre Familie stark bleiben. "Für immer hier" von Walter Salles gewann 2025 den Oscar als Bester Internationaler Film.
Die Geschichte von Jim
Ab 18. November 2026 bis 24. Dezember 2026 arte.tv
Mittwoch, 25. November um 20.15 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Arnaud Larrieu und Jean-Marie Larrieu
ARTE France Cinéma, SBS Productions
Frankreich 2024, 97 Min.
Mit: Karim Leklou, Laetitia Dosch, Bertrand Belin u. a.
Erstausstrahlung
Aymeric lernt die schwangere Florence kennen. Sie bringt ihren Sohn Jim auf die Welt und Aymeric erzieht ihn wie seinen eigenen und findet darin sein Glück. Bis der leibliche Vater zurückkehrt und Aymeric zu gehen beschließt. Jahre später steht der erwachsene Jim vor Aymerics Tür.
Zikaden
Ab 19. November 2026 bis 19. Dezember 2026 arte.tv
Freitag, 20. November um 20.15 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Ina Weisse
ZDF/ARTE, Lupa Film Produktion, 10:15! Productions
Frankreich 2025, 95 Min.
Mit: Nina Hoss, Saskia Rosendahl, Vincent Marcaigne u. a.
Erstausstrahlung
Während Isabell sich um ihre kranken Eltern kümmert und gleichzeitig ihre Ehe zu retten versucht, lernt sie die rätselhafte Anja kennen, eine alleinerziehende Mutter, die gerade so über die Runden kommt. Eine unerwartete Freundschaft entsteht. Je mehr Anja und ihre Tochter Greta Teil von Isabells Leben werden, desto größer werden die Risse in ihrer mühsam aufgebauten Welt...
Rote Sterne überm Feld
Ab 19. November 2026 bis 19. Dezember 2026 arte.tv
Freitag, 20. November um 23.25 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Laura Laabs
ZDF/ARTE, WDR, SR, Amerikafilm
Deutschland 2024, 131 Min.
Mit: Hannah Ehrlichmann, Simon Mantei, Hermann Beyer u. a.
Erstausstrahlung
Tine muss nach einer politischen Aktion auf dem Reichstag untertauchen und kehrt zurück in ihren Heimatort Bad Kleinen. Dort wird plötzlich eine Moorleiche gefunden. Das ganze Dorf ist in Aufruhr: Wer ist hier versunken - wann und warum? Tine stellt eigene Nachforschungen an und es entspinnt sich eine spannende Spurensuche durch die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts...
Leonora im Morgenlicht
Ab 22. November 2026 bis 22. Dezember 2026 arte.tv
Montag, 23. November um 22.30 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Thor Klein und Lena Vurma
ZDF/ARTE, Dragonfly Films, Memi Melo Cultura, Randan, Framebreed, Ostlicht Filmproduktion
Deutschland, Rumänien, Mexiko 2025, 99 Min.
Mit: Olivia Vinall, Alexander Scheer, Cassandra Ciangherotti u. a.
Erstausstrahlung
Die Künstlerin Leonora Carrington sucht zur Heilung ihres Geistes das Dschungel-Domizil eines Mäzens auf und setzt sich mit Schlüsselepisoden ihres Lebens auseinander: der Enge einer vom Patriarchat geprägten Kindheit, der Selbstbehauptung im männlich dominierten Künstlerkreis der Surrealisten, einer vom Krieg zerrissenen Liebe zu Max Ernst und einem Neuanfang im Exil. Biopic über die britische Surrealistin Leonora Carrington (1917 - 2011).
Des Teufels Bad
Ab 23. November 2026 bis 1. Dezember 2026 arte.tv
Mittwoch, 25. November um 22.45 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Veronika Franz und Severin Fiala
BR/ARTE, Ulrich Seidel Filmproduktion, Heimatfilm, Coop99 Filmproduktion
Österreich, Frankreich 2021, 110 Min.
Mit: Anja Plaschg, David Scheid, Maria Hofstätter u. a.
Erstausstrahlung
Österreich, in der Mitte des 18. Jahrhunderts: Agnes (Anja Plaschg) heiratet den Bauern Wolf (David Scheid), verlässt ihr Heimatdorf und zieht zu ihrem Mann. Der jungen Frau fällt es jedoch schwer, in der neuen Umgebung heimisch zu werden. Auch in ihrer Ehe fühlt sie sich unter Druck gesetzt, als die herbeigewünschte Schwangerschaft ausbleibt. Zunehmend verliert Agnes die Kontrolle über ihr Leben. Sie sucht Ausweg in einer schrecklichen Tat ...
April
Ab 23. November 2026 bis 22. Dezember 2026 arte.tv
Montag, 23. November um 00.05 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Dea Kulumbegashvili
ARTE France Cinéma, First Picture, Frenesy, MeMo Films
Frankreich, Italien, Georgien 2024, 129 Min.
Mit: Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Merab Ninidze u. a.
Erstausstrahlung
Die Gynäkologin Nina führt in einem georgischen Provinzkrankenhaus heimliche Abtreibungen durch. Als ein Baby nach der Geburt im Krankenhaus stirbt, werden Gerüchte über Ninas illegale Praktiken laut. Nina könnte alles verlieren ... "April" ist der zweite Spielfilm der georgischen Regisseurin Dea Kulumbegaschwili nach ihrem preisgekrönten Debüt "Beginning" von 2020.
An Unfinished Film
Ab 25. November 2026 bis 22. Februar 2027 arte.tv
Mittwoch, 25. November um 00.35 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Lou Ye
ZDF/ARTE, Coproduction Office
China, Deutschland, Frankreich 2024, 103 Min.
Mit: Qin Hao, Mai Xiaorui, Qi Xi u. a.
Erstausstrahlung
Ein chinesisches Filmteam nimmt Anfang 2020 die Dreharbeiten an einem zuvor abgebrochenen Projekt wieder auf. Als sich ein rätselhaftes Virus ausbreitet, wird ihr Hotel abgeriegelt. Regisseur, Darsteller und Crew sind getrennt in ihren Zimmern eingeschlossen... Der Film des renommierten chinesischen Regisseurs Lou Ye führt zurück in die frühen Tage der Corona-Pandemie.
Rabia - Der verlorene Traum
Ab 27. November 2026 bis 26. Dezember 2026 arte.tv
Mittwoch, 27. November um 21.45 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Mareike Engelhardt
ARTE France Cinéma, Films Grand Huit, Starhaus Filmproduktion, Kwassa Films, RTBF, Beside Production
Frankreich, Deutschland, Belgien 2024, 91 Min.
Mit: Meghan Northam, Lubna Azbal, Natacha Krief u. a.
Erstausstrahlung
Das berührende Schicksal zweier junger Frauen: sie glaubten, im sogenannten Islamischen Staat Respekt und Anerkennung, vielleicht sogar privates Glück zu finden. Für diesen Irrtum mussten sie jedoch einen hohen Preis zahlen. Französisch-deutsch-belgischer Film von Mareike Engelhardt, der 2025 in die Kinos kam. Inspiriert von wahren Begebenheiten.
Pressekontakt:
Katja Birnmeier
Referentin für Presse und PR
katja.birnmeier @arte.tv
+33 3 90 14 2152
Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6366653
Das ARTE FilmFestival ist wieder da! In der achten Edition präsentiert ARTE seine neuesten Kino-Koproduktionen in deutscher Erstausstrahlung auf arte.tv und ARTE. 13 europäische und internationale Autorenfilme, die auf Festivals wie in Cannes, Venedig und Berlin ihre Premiere hatten.
Mit dabei: Die Komödie "Alle in einem Boot" (ARTE France), "Zikaden" von Ina Weisse (ZDF/ARTE), "Die Geschichte von Jim" der Larrieu-Brüder (ARTE France), "Rote Sterne überm Feld" von Laura Laabs (ZDF/ARTE) und "Des Teufels Bad" ( /ARTE) der Österreicherin Veronika Franz.
Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028169/)
Alle in einem Boot
Ab 11. November 2026 bis 17. Dezember 2026 arte.tv
Mittwoch, 18. November um 20.15 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Bruno Podalydés
ARTE France Cinéma, Why Not Productions, UGC, Studio Exception
Frankreich 2024, 93 Min.
Mit: Sandrine Kiberlain, Daniel Auteuil, Denis Podalydés u. a.
Erstausstrahlung
Chef Franck Pauilhac bittet seine Angestellte Justine, ihm einen originellen und diskreten Kurzurlaub zu organisieren. Er will nämlich gerne eine Frau verführen, die ihm ins Auge gefallen ist. Budget: 14.000 Euro in bar. Das trifft sich gut, denn Justines Ehemann Albin und seine skurrile Clique sind gerade ziemlich knapp bei Kasse.
Das Biest
Ab 11. November 2026 bis 17. Dezember 2026 arte.tv
Mittwoch, 18. November um 21.50 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Bertrand Bonello
ARTE France Cinéma, Les Films du Bélier, My New Picture, Sons of Manual, Ami Paris, Jamal Zeinal Zade
Frankreich, Kanada 2023, 141 Min.
Mit: Léa Seydoux, George MacKay, Guslagie Malanda u. a.
Erstausstrahlung
Zwei Menschen begegnen sich in drei Zeitepochen: Im Jahr 2044 soll Gabrielle mit Hilfe einer Zeitmaschine Traumata aus früheren Leben verarbeiten. 1910 in Paris ist sie eine verheiratete Pianistin und lernt Louis kennen. 2014 versucht sie sich als Model in Los Angeles und Louis ist ein frustrierter Single, der sich an den Frauen rächen will. Near-Future-Drama mit Léa Seydoux
Eureka
Ab 12. November 2026 bis 18. Dezember 2026 arte.tv
Donnerstag, 19. November um 23.55 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Lisandro Alonso
ARTE France Cinéma, SWR, 4 L, Slot Machine, Luxbox, Komplizen Film u. a.
Frankreich, Deutschland, Mexico 2023, 141 Min.
Mit: Viggo Mortensen, Chiara Mastroianni, Alaina Clifford u. a.
Erstausstrahlung
Ein Revolverheld auf der Suche nach seiner Tochter, eine Polizistin im Pine-Ridge-Reservat und eine Reise in den brasilianischen Regenwald: Drei Geschichten, getrennt durch Zeit und Raum, finden in Lisandro Alonsos "Eureka" lose zusammen. Ein Arthouse-Fiebertraum, der durch indigene Lebenswelten, Erinnerungen und die Spuren der Vergangenheit führt.
Tandem - In welcher Sprache träumst du?
Ab 13. November 2026 bis 19. Dezember 2026 arte.tv
Freitag, 20. November um 21.50 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Claire Burger
MDR/ARTE France Cinéma, Les Films de Pierre, Razor Film Produktion, Les Fils du Fleuve
Frankreich, Deutschland 2024, 97 Min.
Mit: Lilith Grasmug, Josefa Heinsius, Nina Hoss u. a.
Erstausstrahlung
Ein Schüleraustausch zwischen Deutschland und Frankreich: Fanny aus Straßburg begibt sich auf eine Sprachreise nach Leipzig zu Lena. Lena träumt davon, politische Aktivistin zu werden. Um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, erfindet Fanny ein spannenderes Leben ... - Ein deutsch-französisch-belgischer Film, hochkarätig besetzt mit Nina Hoss und Chiara Mastroianni.
Für immer hier
Ab 16. November 2026 bis 22. Dezember 2026 arte.tv
Montag, 23. November um 20.15 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Walter Salles
ARTE France Cinéma, VideoFilmes, RT Features, Mact Productions, Conspiração, Globoplay
Brasilien, Frankreich 2024, 130 Min.
Mit: Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro u. a.
Erstausstrahlung
Rio de Janeiro in den 70ern. In einem Mietshaus am Strand lebt die Familie Paiva: Vater Rubens, Mutter Eunice und ihre fünf Kinder. Trotz der Militärdiktatur bewahren sie eine Atmosphäre der Liebe und des Humors. Als Rubens verschwindet, muss Eunice für ihre Familie stark bleiben. "Für immer hier" von Walter Salles gewann 2025 den Oscar als Bester Internationaler Film.
Die Geschichte von Jim
Ab 18. November 2026 bis 24. Dezember 2026 arte.tv
Mittwoch, 25. November um 20.15 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Arnaud Larrieu und Jean-Marie Larrieu
ARTE France Cinéma, SBS Productions
Frankreich 2024, 97 Min.
Mit: Karim Leklou, Laetitia Dosch, Bertrand Belin u. a.
Erstausstrahlung
Aymeric lernt die schwangere Florence kennen. Sie bringt ihren Sohn Jim auf die Welt und Aymeric erzieht ihn wie seinen eigenen und findet darin sein Glück. Bis der leibliche Vater zurückkehrt und Aymeric zu gehen beschließt. Jahre später steht der erwachsene Jim vor Aymerics Tür.
Zikaden
Ab 19. November 2026 bis 19. Dezember 2026 arte.tv
Freitag, 20. November um 20.15 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Ina Weisse
ZDF/ARTE, Lupa Film Produktion, 10:15! Productions
Frankreich 2025, 95 Min.
Mit: Nina Hoss, Saskia Rosendahl, Vincent Marcaigne u. a.
Erstausstrahlung
Während Isabell sich um ihre kranken Eltern kümmert und gleichzeitig ihre Ehe zu retten versucht, lernt sie die rätselhafte Anja kennen, eine alleinerziehende Mutter, die gerade so über die Runden kommt. Eine unerwartete Freundschaft entsteht. Je mehr Anja und ihre Tochter Greta Teil von Isabells Leben werden, desto größer werden die Risse in ihrer mühsam aufgebauten Welt...
Rote Sterne überm Feld
Ab 19. November 2026 bis 19. Dezember 2026 arte.tv
Freitag, 20. November um 23.25 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Laura Laabs
ZDF/ARTE, WDR, SR, Amerikafilm
Deutschland 2024, 131 Min.
Mit: Hannah Ehrlichmann, Simon Mantei, Hermann Beyer u. a.
Erstausstrahlung
Tine muss nach einer politischen Aktion auf dem Reichstag untertauchen und kehrt zurück in ihren Heimatort Bad Kleinen. Dort wird plötzlich eine Moorleiche gefunden. Das ganze Dorf ist in Aufruhr: Wer ist hier versunken - wann und warum? Tine stellt eigene Nachforschungen an und es entspinnt sich eine spannende Spurensuche durch die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts...
Leonora im Morgenlicht
Ab 22. November 2026 bis 22. Dezember 2026 arte.tv
Montag, 23. November um 22.30 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Thor Klein und Lena Vurma
ZDF/ARTE, Dragonfly Films, Memi Melo Cultura, Randan, Framebreed, Ostlicht Filmproduktion
Deutschland, Rumänien, Mexiko 2025, 99 Min.
Mit: Olivia Vinall, Alexander Scheer, Cassandra Ciangherotti u. a.
Erstausstrahlung
Die Künstlerin Leonora Carrington sucht zur Heilung ihres Geistes das Dschungel-Domizil eines Mäzens auf und setzt sich mit Schlüsselepisoden ihres Lebens auseinander: der Enge einer vom Patriarchat geprägten Kindheit, der Selbstbehauptung im männlich dominierten Künstlerkreis der Surrealisten, einer vom Krieg zerrissenen Liebe zu Max Ernst und einem Neuanfang im Exil. Biopic über die britische Surrealistin Leonora Carrington (1917 - 2011).
Des Teufels Bad
Ab 23. November 2026 bis 1. Dezember 2026 arte.tv
Mittwoch, 25. November um 22.45 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Veronika Franz und Severin Fiala
BR/ARTE, Ulrich Seidel Filmproduktion, Heimatfilm, Coop99 Filmproduktion
Österreich, Frankreich 2021, 110 Min.
Mit: Anja Plaschg, David Scheid, Maria Hofstätter u. a.
Erstausstrahlung
Österreich, in der Mitte des 18. Jahrhunderts: Agnes (Anja Plaschg) heiratet den Bauern Wolf (David Scheid), verlässt ihr Heimatdorf und zieht zu ihrem Mann. Der jungen Frau fällt es jedoch schwer, in der neuen Umgebung heimisch zu werden. Auch in ihrer Ehe fühlt sie sich unter Druck gesetzt, als die herbeigewünschte Schwangerschaft ausbleibt. Zunehmend verliert Agnes die Kontrolle über ihr Leben. Sie sucht Ausweg in einer schrecklichen Tat ...
April
Ab 23. November 2026 bis 22. Dezember 2026 arte.tv
Montag, 23. November um 00.05 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Dea Kulumbegashvili
ARTE France Cinéma, First Picture, Frenesy, MeMo Films
Frankreich, Italien, Georgien 2024, 129 Min.
Mit: Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Merab Ninidze u. a.
Erstausstrahlung
Die Gynäkologin Nina führt in einem georgischen Provinzkrankenhaus heimliche Abtreibungen durch. Als ein Baby nach der Geburt im Krankenhaus stirbt, werden Gerüchte über Ninas illegale Praktiken laut. Nina könnte alles verlieren ... "April" ist der zweite Spielfilm der georgischen Regisseurin Dea Kulumbegaschwili nach ihrem preisgekrönten Debüt "Beginning" von 2020.
An Unfinished Film
Ab 25. November 2026 bis 22. Februar 2027 arte.tv
Mittwoch, 25. November um 00.35 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Lou Ye
ZDF/ARTE, Coproduction Office
China, Deutschland, Frankreich 2024, 103 Min.
Mit: Qin Hao, Mai Xiaorui, Qi Xi u. a.
Erstausstrahlung
Ein chinesisches Filmteam nimmt Anfang 2020 die Dreharbeiten an einem zuvor abgebrochenen Projekt wieder auf. Als sich ein rätselhaftes Virus ausbreitet, wird ihr Hotel abgeriegelt. Regisseur, Darsteller und Crew sind getrennt in ihren Zimmern eingeschlossen... Der Film des renommierten chinesischen Regisseurs Lou Ye führt zurück in die frühen Tage der Corona-Pandemie.
Rabia - Der verlorene Traum
Ab 27. November 2026 bis 26. Dezember 2026 arte.tv
Mittwoch, 27. November um 21.45 Uhr auf ARTE
Spielfilm von Mareike Engelhardt
ARTE France Cinéma, Films Grand Huit, Starhaus Filmproduktion, Kwassa Films, RTBF, Beside Production
Frankreich, Deutschland, Belgien 2024, 91 Min.
Mit: Meghan Northam, Lubna Azbal, Natacha Krief u. a.
Erstausstrahlung
Das berührende Schicksal zweier junger Frauen: sie glaubten, im sogenannten Islamischen Staat Respekt und Anerkennung, vielleicht sogar privates Glück zu finden. Für diesen Irrtum mussten sie jedoch einen hohen Preis zahlen. Französisch-deutsch-belgischer Film von Mareike Engelhardt, der 2025 in die Kinos kam. Inspiriert von wahren Begebenheiten.
Pressekontakt:
Katja Birnmeier
Referentin für Presse und PR
katja.birnmeier @arte.tv
+33 3 90 14 2152
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6366653
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