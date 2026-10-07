Straßburg (ots) -Das ARTE FilmFestival ist wieder da! In der achten Edition präsentiert ARTE seine neuesten Kino-Koproduktionen in deutscher Erstausstrahlung auf arte.tv und ARTE. 13 europäische und internationale Autorenfilme, die auf Festivals wie in Cannes, Venedig und Berlin ihre Premiere hatten.Mit dabei: Die Komödie "Alle in einem Boot" (ARTE France), "Zikaden" von Ina Weisse (ZDF/ARTE), "Die Geschichte von Jim" der Larrieu-Brüder (ARTE France), "Rote Sterne überm Feld" von Laura Laabs (ZDF/ARTE) und "Des Teufels Bad" ( /ARTE) der Österreicherin Veronika Franz.Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028169/)Alle in einem BootAb 11. November 2026 bis 17. Dezember 2026 arte.tvMittwoch, 18. November um 20.15 Uhr auf ARTESpielfilm von Bruno PodalydésARTE France Cinéma, Why Not Productions, UGC, Studio ExceptionFrankreich 2024, 93 Min.Mit: Sandrine Kiberlain, Daniel Auteuil, Denis Podalydés u. a.ErstausstrahlungChef Franck Pauilhac bittet seine Angestellte Justine, ihm einen originellen und diskreten Kurzurlaub zu organisieren. Er will nämlich gerne eine Frau verführen, die ihm ins Auge gefallen ist. Budget: 14.000 Euro in bar. Das trifft sich gut, denn Justines Ehemann Albin und seine skurrile Clique sind gerade ziemlich knapp bei Kasse.Das BiestAb 11. November 2026 bis 17. Dezember 2026 arte.tvMittwoch, 18. November um 21.50 Uhr auf ARTESpielfilm von Bertrand BonelloARTE France Cinéma, Les Films du Bélier, My New Picture, Sons of Manual, Ami Paris, Jamal Zeinal ZadeFrankreich, Kanada 2023, 141 Min.Mit: Léa Seydoux, George MacKay, Guslagie Malanda u. a.ErstausstrahlungZwei Menschen begegnen sich in drei Zeitepochen: Im Jahr 2044 soll Gabrielle mit Hilfe einer Zeitmaschine Traumata aus früheren Leben verarbeiten. 1910 in Paris ist sie eine verheiratete Pianistin und lernt Louis kennen. 2014 versucht sie sich als Model in Los Angeles und Louis ist ein frustrierter Single, der sich an den Frauen rächen will. Near-Future-Drama mit Léa SeydouxEurekaAb 12. November 2026 bis 18. Dezember 2026 arte.tvDonnerstag, 19. November um 23.55 Uhr auf ARTESpielfilm von Lisandro AlonsoARTE France Cinéma, SWR, 4 L, Slot Machine, Luxbox, Komplizen Film u. a.Frankreich, Deutschland, Mexico 2023, 141 Min.Mit: Viggo Mortensen, Chiara Mastroianni, Alaina Clifford u. a.ErstausstrahlungEin Revolverheld auf der Suche nach seiner Tochter, eine Polizistin im Pine-Ridge-Reservat und eine Reise in den brasilianischen Regenwald: Drei Geschichten, getrennt durch Zeit und Raum, finden in Lisandro Alonsos "Eureka" lose zusammen. Ein Arthouse-Fiebertraum, der durch indigene Lebenswelten, Erinnerungen und die Spuren der Vergangenheit führt.Tandem - In welcher Sprache träumst du?Ab 13. November 2026 bis 19. Dezember 2026 arte.tvFreitag, 20. November um 21.50 Uhr auf ARTESpielfilm von Claire BurgerMDR/ARTE France Cinéma, Les Films de Pierre, Razor Film Produktion, Les Fils du FleuveFrankreich, Deutschland 2024, 97 Min.Mit: Lilith Grasmug, Josefa Heinsius, Nina Hoss u. a.ErstausstrahlungEin Schüleraustausch zwischen Deutschland und Frankreich: Fanny aus Straßburg begibt sich auf eine Sprachreise nach Leipzig zu Lena. Lena träumt davon, politische Aktivistin zu werden. Um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, erfindet Fanny ein spannenderes Leben ... - Ein deutsch-französisch-belgischer Film, hochkarätig besetzt mit Nina Hoss und Chiara Mastroianni.Für immer hierAb 16. November 2026 bis 22. Dezember 2026 arte.tvMontag, 23. November um 20.15 Uhr auf ARTESpielfilm von Walter SallesARTE France Cinéma, VideoFilmes, RT Features, Mact Productions, Conspiração, GloboplayBrasilien, Frankreich 2024, 130 Min.Mit: Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro u. a.ErstausstrahlungRio de Janeiro in den 70ern. In einem Mietshaus am Strand lebt die Familie Paiva: Vater Rubens, Mutter Eunice und ihre fünf Kinder. Trotz der Militärdiktatur bewahren sie eine Atmosphäre der Liebe und des Humors. Als Rubens verschwindet, muss Eunice für ihre Familie stark bleiben. "Für immer hier" von Walter Salles gewann 2025 den Oscar als Bester Internationaler Film.Die Geschichte von JimAb 18. November 2026 bis 24. Dezember 2026 arte.tvMittwoch, 25. November um 20.15 Uhr auf ARTESpielfilm von Arnaud Larrieu und Jean-Marie LarrieuARTE France Cinéma, SBS ProductionsFrankreich 2024, 97 Min.Mit: Karim Leklou, Laetitia Dosch, Bertrand Belin u. a.ErstausstrahlungAymeric lernt die schwangere Florence kennen. Sie bringt ihren Sohn Jim auf die Welt und Aymeric erzieht ihn wie seinen eigenen und findet darin sein Glück. Bis der leibliche Vater zurückkehrt und Aymeric zu gehen beschließt. Jahre später steht der erwachsene Jim vor Aymerics Tür.ZikadenAb 19. November 2026 bis 19. Dezember 2026 arte.tvFreitag, 20. November um 20.15 Uhr auf ARTESpielfilm von Ina WeisseZDF/ARTE, Lupa Film Produktion, 10:15! ProductionsFrankreich 2025, 95 Min.Mit: Nina Hoss, Saskia Rosendahl, Vincent Marcaigne u. a.ErstausstrahlungWährend Isabell sich um ihre kranken Eltern kümmert und gleichzeitig ihre Ehe zu retten versucht, lernt sie die rätselhafte Anja kennen, eine alleinerziehende Mutter, die gerade so über die Runden kommt. Eine unerwartete Freundschaft entsteht. Je mehr Anja und ihre Tochter Greta Teil von Isabells Leben werden, desto größer werden die Risse in ihrer mühsam aufgebauten Welt...Rote Sterne überm FeldAb 19. November 2026 bis 19. Dezember 2026 arte.tvFreitag, 20. November um 23.25 Uhr auf ARTESpielfilm von Laura LaabsZDF/ARTE, WDR, SR, AmerikafilmDeutschland 2024, 131 Min.Mit: Hannah Ehrlichmann, Simon Mantei, Hermann Beyer u. a.ErstausstrahlungTine muss nach einer politischen Aktion auf dem Reichstag untertauchen und kehrt zurück in ihren Heimatort Bad Kleinen. Dort wird plötzlich eine Moorleiche gefunden. Das ganze Dorf ist in Aufruhr: Wer ist hier versunken - wann und warum? Tine stellt eigene Nachforschungen an und es entspinnt sich eine spannende Spurensuche durch die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts...Leonora im MorgenlichtAb 22. November 2026 bis 22. Dezember 2026 arte.tvMontag, 23. November um 22.30 Uhr auf ARTESpielfilm von Thor Klein und Lena VurmaZDF/ARTE, Dragonfly Films, Memi Melo Cultura, Randan, Framebreed, Ostlicht FilmproduktionDeutschland, Rumänien, Mexiko 2025, 99 Min.Mit: Olivia Vinall, Alexander Scheer, Cassandra Ciangherotti u. a.ErstausstrahlungDie Künstlerin Leonora Carrington sucht zur Heilung ihres Geistes das Dschungel-Domizil eines Mäzens auf und setzt sich mit Schlüsselepisoden ihres Lebens auseinander: der Enge einer vom Patriarchat geprägten Kindheit, der Selbstbehauptung im männlich dominierten Künstlerkreis der Surrealisten, einer vom Krieg zerrissenen Liebe zu Max Ernst und einem Neuanfang im Exil. Biopic über die britische Surrealistin Leonora Carrington (1917 - 2011).Des Teufels BadAb 23. November 2026 bis 1. Dezember 2026 arte.tvMittwoch, 25. November um 22.45 Uhr auf ARTESpielfilm von Veronika Franz und Severin FialaBR/ARTE, Ulrich Seidel Filmproduktion, Heimatfilm, Coop99 FilmproduktionÖsterreich, Frankreich 2021, 110 Min.Mit: Anja Plaschg, David Scheid, Maria Hofstätter u. a.ErstausstrahlungÖsterreich, in der Mitte des 18. Jahrhunderts: Agnes (Anja Plaschg) heiratet den Bauern Wolf (David Scheid), verlässt ihr Heimatdorf und zieht zu ihrem Mann. Der jungen Frau fällt es jedoch schwer, in der neuen Umgebung heimisch zu werden. Auch in ihrer Ehe fühlt sie sich unter Druck gesetzt, als die herbeigewünschte Schwangerschaft ausbleibt. Zunehmend verliert Agnes die Kontrolle über ihr Leben. Sie sucht Ausweg in einer schrecklichen Tat ...AprilAb 23. November 2026 bis 22. Dezember 2026 arte.tvMontag, 23. November um 00.05 Uhr auf ARTESpielfilm von Dea KulumbegashviliARTE France Cinéma, First Picture, Frenesy, MeMo FilmsFrankreich, Italien, Georgien 2024, 129 Min.Mit: Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Merab Ninidze u. a.ErstausstrahlungDie Gynäkologin Nina führt in einem georgischen Provinzkrankenhaus heimliche Abtreibungen durch. Als ein Baby nach der Geburt im Krankenhaus stirbt, werden Gerüchte über Ninas illegale Praktiken laut. Nina könnte alles verlieren ... "April" ist der zweite Spielfilm der georgischen Regisseurin Dea Kulumbegaschwili nach ihrem preisgekrönten Debüt "Beginning" von 2020.An Unfinished FilmAb 25. November 2026 bis 22. Februar 2027 arte.tvMittwoch, 25. November um 00.35 Uhr auf ARTESpielfilm von Lou YeZDF/ARTE, Coproduction OfficeChina, Deutschland, Frankreich 2024, 103 Min.Mit: Qin Hao, Mai Xiaorui, Qi Xi u. a.ErstausstrahlungEin chinesisches Filmteam nimmt Anfang 2020 die Dreharbeiten an einem zuvor abgebrochenen Projekt wieder auf. Als sich ein rätselhaftes Virus ausbreitet, wird ihr Hotel abgeriegelt. Regisseur, Darsteller und Crew sind getrennt in ihren Zimmern eingeschlossen... Der Film des renommierten chinesischen Regisseurs Lou Ye führt zurück in die frühen Tage der Corona-Pandemie.Rabia - Der verlorene TraumAb 27. November 2026 bis 26. Dezember 2026 arte.tvMittwoch, 27. November um 21.45 Uhr auf ARTESpielfilm von Mareike EngelhardtARTE France Cinéma, Films Grand Huit, Starhaus Filmproduktion, Kwassa Films, RTBF, Beside ProductionFrankreich, Deutschland, Belgien 2024, 91 Min.Mit: Meghan Northam, Lubna Azbal, Natacha Krief u. a.ErstausstrahlungDas berührende Schicksal zweier junger Frauen: sie glaubten, im sogenannten Islamischen Staat Respekt und Anerkennung, vielleicht sogar privates Glück zu finden. Für diesen Irrtum mussten sie jedoch einen hohen Preis zahlen. Französisch-deutsch-belgischer Film von Mareike Engelhardt, der 2025 in die Kinos kam. Inspiriert von wahren Begebenheiten.Pressekontakt:Katja BirnmeierReferentin für Presse und PRkatja.birnmeier @arte.tv+33 3 90 14 2152Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6366653