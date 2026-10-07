Boston (www.fondscheck.de) - MFS Investment Management (MFS) hat den MFS Meridian Funds - Euro Opportunistic Bond Fund aufgelegt, eine aktiv gemanagte Multi-Sektor-Strategie, die Anlegern einen direkten Zugang zur gesamten Bandbreite europäischer Rentenmärkte bietet - von erstklassigen europäischen Staats- und Unternehmensanleihen bis hin zu höher verzinslichen Wertpapieren und Teilen des europäischen Structured-Products-Marktes, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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