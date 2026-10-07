Der Baukonzern Hochtief ist ein Akquise-Monster. Neue und zugleich nennenswerte Aufträge folgen nahezu im Wochenrhythmus. Dabei reichen die eingegangenen Aufträge über Infrastrukturprojekte für das Verkehrswesen und den Bau sowie die Energieversorgung bei KI-Rechenzentren bis hin zu Baudienstleistungen im Bereich der Verteidigung. Dennoch hat die Aktie seit Mai tendenziell den Rückwärtsgang eingelegt.Die Zeiten, als nach Veröffentlichung der Quartalsberichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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