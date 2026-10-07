ServiceNow - NOW: KI-basiertes Service-Desk Flow in den Startlöchern!

Breakout-Setup!

Quartalszahlen bei ServiceNow am 28. Oktober! 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen als Kunden!

ServiceNow (NOW) - US30233Q1085

Rückblick

Im vergangenen Halbjahr stieg die ServiceNow-Aktie von rund 85 USD im April bis auf knapp 35 USD Anfang Juni, bevor sie bis Ende Juni wieder in den Bereich um 90 USD zurückfiel. Ab Juli setzte eine dynamische Erholung ein, die den Kurs im September auf fast 150 USD führte. Der 20er-EMA und der 50er-EMA drehten im Zuge der Erholung deutlich nach oben, wobei die Aktie zuletzt oberhalb beider Durchschnitte konsolidiert, sich aber weiterhin im Aufwärtstrend bewegt.

ServiceNow-Aktie: Chart vom 06.10.2026, Kürzel: NOW, Kurs: 137.97 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Breakout-Setup bewegt sich zwischen der Unterstützung um 133 USD und dem Widerstand bei etwa 141 USD, wobei sich die Aktie nach dem starken Anstieg in einer engen Konsolidierung befindet. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über 141 USD, könnte dies ein neues Kaufsignal liefern und den Weg zunächst in Richtung 150 USD und darüber hinaus zum im Chart markierten Ziel bei rund 150 USD ebnen. Für Trader könnte sowohl ein Ausbruch über 141 USD als auch ein Rücksetzer an die Unterstützung um 133 USD mit anschließender Stabilisierung interessant sein, solange die Aktie oberhalb des 20er-EMA bleibt.

Mögliches bärisches Szenario

Kann sich die ServiceNow-Aktie nicht oberhalb von 141 USD etablieren und rutscht anschließend unter die Marke von 133 USD, wäre der jüngste Ausbruchsversuch gescheitert. Damit würde sich das Chartbild deutlich eintrüben und eine Ausweitung der Korrektur wahrscheinlicher werden. In diesem Fall dürfte zunächst der 50er-EMA im Bereich um 130 USD als wichtige Unterstützung in den Fokus rücken, bevor darunter die Zone um 125 USD relevant werden könnte. Trader könnten einen Stop Loss knapp unter 133 USD setzen, da ein nachhaltiger Bruch dieser Marke das bullische Szenario deutlich schwächen würde.

Meinung

ServiceNow wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Plattform zur Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen und deckt unter anderem IT-Service-Management, Kundenservice, HR, Sicherheit, CRM sowie Workflow- und KI-Anwendungen ab. Mit Flow bringt ServiceNow einen eigenständigen, KI-basierten Service-Desk auf den Markt, der direkt in Kommunikationsplattformen wie Slack und Microsoft Teams integriert wird. Der Dienst soll ohne zusätzliche Infrastruktur oder langwierige Implementierungsprojekte innerhalb eines Tages einsatzbereit sein und Supportanfragen per natürlicher Sprache bearbeiten sowie wiederkehrende Abläufe automatisieren. Die allgemeine Verfügbarkeit in Nordamerika und der EMEA-Region ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Als Praxisbeispiel konnte ein Partner die Bearbeitungszeit interner Anfragen nach der Einführung einer ServiceNow-Lösung um 60 Prozent reduzieren. Mit rund 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen verfügt ServiceNow zudem eine starke Kundenbasis, sodass die Aussichten weiterhin positiv einzuschätzen sind.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 142.73 Mrd. USD

Meine Meinung zu ServiceNow ist bullisch

Quellennachweis: https://www.boerse-global.de/servicenow-aktie-flow-service-desk-startet-q4-2026/830136

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026

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