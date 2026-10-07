Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen klafft weiterhin auseinander. Eine aktuelle Studie zeigt: Diese Unterschiede enden nicht beim Menschen. Auch als weiblich wahrgenommene KI wird schlechter bezahlt. Der Gender Pay Gap betrifft nicht nur Frauen, die wegen Teilzeitarbeit oder schlechter bezahlter Berufe am Monatsende weniger auf dem Konto haben als Männer. Laut einer neuen Studie zeigt sich dasselbe Prinzip auch bei der Vergütung von KI-Modellen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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