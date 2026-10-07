XRP Prognose am 5. Oktober mit XRP bei 1,52 Dollar vor dem Batch Upgrade

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Die XRP Prognose hängt diese Woche an zwei Daten, die kaum ein Anleger im Kalender hat. Am 8. und 9. Oktober sollen drei Upgrades im XRP Ledger aktiv werden, darunter eine Funktion, die bis zu acht Transaktionen bündelt. Der Kurs reagiert kaum und pendelt seit Tagen um 1,50 Dollar. Ist das die Ruhe vor dem Ausbruch über 1,70 Dollar oder ein Zeichen, dass dem Markt die Kraft fehlt? Die spannendere Frage ist aber, wo das große Plus in diesem Zyklus noch entstehen kann. Die Antwort steckt in der XRP Prognose selbst, an einer Stelle, die viele übersehen.

XRP Prognose zwischen Ledger Upgrades, ETF Zuflüssen und Escrow Freigabe

Laut CoinGecko notiert der XRP Kurs am Montag bei rund 1,52 Dollar und damit gut ein Prozent im Plus. Neue Impulse kommen vor allem aus dem Netzwerk selbst, denn das XRP Ledger hat die Marke von 12 Millionen KI gesteuerten Zahlungen erreicht. Am 8. Oktober startet die Rechtevergabe für Institutionen, einen Tag später das Batch Upgrade.

Bei Finbold sieht ein KI Modell XRP am 31. Oktober bei 1,68 Dollar, also rund 10 Prozent über dem aktuellen Kurs. Mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit pendelt der Kurs zwischen 1,55 und 1,75 Dollar, je 25 Prozent entfallen auf einen Anstieg bis 2,05 Dollar oder einen Rückfall auf 1,25 Dollar. Stützend wirken ETF Zuflüsse von fast 1,7 Milliarden Dollar, belastend die Freigabe von einer Milliarde XRP aus dem Escrow am 1. Oktober.

Technisch liegt XRP über der 50-Tage-Linie bei 1,39 Dollar und der 200-Tage-Linie bei 1,28 Dollar. Selbst im besten Fall liefert die XRP Prognose aber nur ein Plus von etwa 35 Prozent bis 2,05 Dollar. Bei 95 Milliarden Dollar Marktwert braucht jeder weitere Schritt nach oben Milliarden an frischem Kapital. Die spannende Frage lautet daher, wo funktionierende Technik schon läuft, der Marktwert aber noch am Anfang steht.

Wo die XRP Prognose endet, laufen bei Pepeto die Werkzeuge schon

Während XRP auf die Upgrades dieser Woche wartet, setzen Käufer, die mehr wollen als die Gewinne großer Coins, zunehmend auf Pepeto. Das Batch Upgrade zeigt, dass funktionierende Technik belohnt wird, und genau diese Technik ist bei Pepeto schon heute im Einsatz. Der Unterschied zur XRP Prognose liegt darin, dass bei diesem Projekt nichts erst bald kommt.

Eine aktive Bridge verbindet Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum. Transfers zwischen diesen fünf Netzwerken kommen in unter einer Minute an und kosten nichts. Auf der hauseigenen Börse PepetoSwap fallen für Swaps außer den Netzwerkgebühren keine Kosten an. Händler können dort Limitkäufe setzen, regelmäßige Käufe nach festem Plan ausführen und mit eingebautem Schutz vor Front Running handeln. In täglichen Tests hat das Handelsvolumen bereits die Marke von 50 Millionen Dollar überschritten.

Ein Sicherheitswerkzeug prüft vor jedem Swap 42 Punkte eines Smart Contracts und stoppt den Trade sofort, wenn es eine Falle erkennt. SolidProof hat jede einzelne Codezeile vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert sowie das Team bestätigt, sodass Anleger hier auf einer sicheren Grundlage einsteigen. Geleitet wird das Projekt von der Person hinter dem ersten Pepe Coin, der mit 420 Billionen Token einen Marktwert von 11 Milliarden Dollar erreichte.

Der Presale hat inzwischen mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und ein Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar. Nach Rechnung des Projekts wäre nach dem Handelsstart an großen Börsen ein Hundertfaches möglich, ein Versprechen ist das jedoch nicht. Als nächster Schritt gilt Binance, zumal eine Person aus dem Umfeld von Binance im Team mitarbeitet. Mit jeder neuen Runde steigt der Preis, und die frühen Wallets sichern sich damit die beste Ausgangslage. Für Anleger, die in diesem Zyklus echte Gewinne suchen, könnte ein Einstieg jetzt, vor dem Handelsstart, einer der stärksten frühen Schritte sein.

Fazit

Während die XRP Prognose zwischen Hoffnung und Verzögerung pendelt, bewegt sich Pepeto in einer klaren Linie nach vorn. Bei 95 Milliarden Dollar Marktwert liefert XRP im besten Fall einen Bruchteil dessen, was ein Presale bewegen kann. Jede ausverkaufte Runde hebt den Boden für die nächste Gruppe von Käufern an. Wer Pepeto vor der Masse fand, brauchte keine Schlagzeile, sondern sah Börse, Scanner und Bridge und handelte. Der Presale ist geöffnet, doch wer jetzt kauft, sichert sich einen Preis, den spätere Käufer nicht mehr bekommen. Wer die XRP Prognose heute richtig liest, dürfte später froh sein, rechtzeitig gehandelt zu haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für Ende Oktober 2026?

Die XRP Prognose sieht den Kurs Ende Oktober bei rund 1,68 Dollar, ausgehend von aktuell 1,52 Dollar.

Warum interessieren sich Anleger für den Pepeto Presale?

Anleger interessieren sich für Pepeto, weil Bridge und Börse PepetoSwap bereits laufen und SolidProof den Code geprüft hat. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, Infos auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.