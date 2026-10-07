Fast ein Drittel weniger Autos in der Volksrepublik, gut ein Fünftel weniger im Luxussegment: Die Absatzbilanz der Stuttgarter für das dritte Quartal ist ernüchternd. Die Aktie gibt deutlich nach und fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit mindestens einem Jahr. Selbst ein Rekord bei Elektroautos kann Anleger kaum trösten.Erst Rückenwind aus Brüssel, dann Gegenwind aus China. Berichte über mögliche EU-Importgrenzen für chinesische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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