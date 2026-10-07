Baden-Baden (ots) -Musik und Shows am 31. Oktober 2026 im Europa-Park in Rust / Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlichBei der "SWR3 Halloween-Party" am 31. Oktober 2026 verwandelt sich der Europa-Park in Rust erneut in eine schaurig-schöne Partyzone. Zahlreiche Dancefloors, gruselige Shows und musikalische Top-Acts erwarten die Zuschauer. Tickets sind auf www.swr3tickets.de oder www.europapark.de sowie an der Abendkasse erhältlich.Top DJ Jaden Bojsen und Michael Jackson Tribute-Show in der Europa-Park ArenaDas Highlight des Abends ist "Horror goes Clubbing" in der Europa-Park Arena mit Top Act Jaden Bojsen. Der Musiker begeistert sein Publikum auf der ganzen Welt mit seinem einzigartigen Sound und seiner mitreißenden Energie. Seine jüngste Zusammenarbeit mit Weltstar David Guetta, "Upside Down", markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner Karriere.Vor Jaden Bojsen legen die DJs Myles Music und SWR3 DJ BeOne auf. Ein weiteres Highlight bietet die Michael Jackson Tribute-Show mit den berühmtesten Liedern des King of Pop. Eine Live-Band mit Sängerinnen und Sängern sowie eine Tanz-Crew mit mitreißenden Choreografien und spektakulären Kostümen machen die Show zu einem echten Gesamterlebnis.Silent-Disco, Karaoke und Live-MusikStart der "SWR3 Halloween-Party" ist um 20 Uhr in mehreren Locations gleichzeitig: Im "Europa-Park Dome" laden die drei SWR3 DJs Michael Leupold, D White und fabioless zur "Silent Disco" ein. Mit Kopfhörern ausgestattet, können die Besucherinnen und Besucher ihren Lieblingssound auswählen und zu verschiedenen Beats tanzen. "Das Studio" ist in diesem Jahr wieder die Bühne der NightLiveBand, die im Wechsel mit SWR3 Deejay Bene für beste Partystimmung sorgt. Im "Magic Cinema 4D" gibt es zudem ab 21 Uhr die Möglichkeit, bei Karaoke selbst zum Star zu werden. Gäste können ab 18 Uhr den Europa-Park besuchen und schon für eine passende Stärkung beim vielfältigen Food-Angebot auf dem Mario Botta Platz sorgen.TicketsParty-Tickets gibt es im Vorverkauf auf www.swr3tickets.de, www.europapark.de sowie an der Abendkasse. Einlass ab 18 Uhr.Weitere Informationen: http://swr.li/swr3-halloween-party-im-europa-park-mit-top-act-jaden-bojsenPressekontakt SWR3:Corinna Scheer, Tel.: +49 7221 929-22986 corinna.scheer@SWR.dePressekontakt Europa-Park:Laura Schena, Tel.: +49 7822 77 14130 laura.schena@europapark.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6366715