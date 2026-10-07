Neuer KI-gestützter Service verbindet die Fachexperten von Aptean, branchenspezifische Software, Branchendaten aus Jahrzehnten und ein KI-Ökosystem

KANSAS CITY, Mo., Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler Anbieter branchenspezifischer Unternehmenssoftware, hat Aptean Ascent heute auf seiner Kundenkonferenz UNITE 2026 vorgestellt. Das KI-gestützte Angebot soll Herstellern, Distributoren und Großhändlern helfen, die Hürden zu überwinden, an denen die meisten KI-Projekte ins Stocken geraten. Ascent verbindet die Branchenexperten von Aptean, innovative Lösungen und speziell entwickelte KI-Agenten, um messbare Geschäftsergebnisse zu liefern.

Die Lücke, die Aptean Ascent schließt

Hersteller und Distributoren stehen zunehmend unter Druck: Die Margen werden knapper, Arbeitskräfte fehlen und die Supply Chain verändert sich ständig. Unternehmen erkennen, dass KI die Chance bietet, ihre Geschäftsleistung deutlich zu steigern und nicht hinter Wettbewerber zurückzufallen, die sich Quartal für Quartal verbessern.

Viele der ersten KI-Pilotprojekte scheitern jedoch. Sie verlaufen im Sande oder verlieren in der Umsetzungsphase an Fahrt, wenn die harte Arbeit der Realisierung wieder beim Kunden landet. Eine aktuelle Studie von Aptean zeigt, dass die Erwartungen an KI den Ergebnissen weiterhin vorauseilen: 82,5 % der Befragten stimmen zu, dass der Wert von KI klar ist, aber noch nicht vollständig realisiert wurde.

Ascent ist darauf ausgelegt, genau diese Lücke zu schließen. Ascent unterstützt Kunden dabei, auf Basis ihrer geschäftlichen Benchmarks und ihrer aktuellen operativen Leistung die wertvollsten KI-Chancen zu entdecken und zu validieren. Aptean und jeder Kunde vereinbaren zu Beginn klare, messbare Ziele. Anschließend wird Aptean daran gemessen, wie gut es diese Ziele erreicht. Aptean erzielt, validiert und verantwortet die Ergebnisse ebenso wie der Kunde.

"Unsere Kunden brauchen kein weiteres Pilotprojekt und keine weitere Roadmap. Sie wollen Geschäftsergebnisse und brauchen einen Partner, der so lange am Tisch bleibt, bis sich die Arbeit auszahlt", sagte TVN Reddy, CEO von Aptean. "Ascent verbindet unser Wissen über ihre Branchen, die Software, die sie bereits einsetzen, und die KI-Agenten, die wir für ihre Abläufe entwickelt haben, und richtet all das auf gemeinsame, messbare Ziele aus. So hört KI auf, ein Experiment zu sein, und schlägt sich im Geschäftsergebnis nieder."

Belege aus der Praxis

FreshEdge, eine führende Unternehmensgruppe für die Distribution frischer Lebensmittel, setzt bei der kontinuierlichen Unternehmenstransformation auf eine Partnerschaft mit Aptean. Die Geschäftsleitung von FreshEdge und das Ascent-Team haben auf Grundlage der Daten von FreshEdge, der branchenbezogenen Benchmarks von Ascent und des operativen Kontexts gemeinsam die bedeutendsten KI-Chancen identifiziert und angegangen.

"Innerhalb von fünf Tagen hat uns die fundierte Branchenexpertise von Ascent geholfen, von der KI-Ambition zu einem umsetzbaren Blueprint zu gelangen. Er basiert auf unseren Daten und ist darauf ausgerichtet, wie unser Geschäft tatsächlich funktioniert", sagte Brando Corsaro, Vice President of Information Technology bei FreshEdge.

So funktioniert es

Ascent überführt in einem wiederholbaren 30/60/90-Rhythmus die Analyse in Maßnahmen und die Maßnahmen in nachweisbare Ergebnisse. Jedes Projekt beginnt mit einer Wertanalyse, die die Leistung mit Benchmarks vergleicht, die wertvollsten Chancen identifiziert und Ausgangswerte, Verantwortliche und Erfolgskennzahlen festlegt. In den ersten 30 Tagen erfasst Aptean die operative Realität und schafft eine durch Governance abgesicherte Grundlage für Daten, Entscheidungen und KI. Bis Tag 60 arbeiten die ersten Agenten in produktiven Workflows. Bis Tag 90 werden Agenten und Workflows anhand finanzieller und operativer Ergebnisse optimiert. Der Kunde validiert den realisierten Wert und entscheidet, was skaliert oder neu gestaltet wird und welche Chance in den nächsten Zyklus aufgenommen wird.

Aptean unterlegt Ascent mit echten Investitionen in branchenspezifische Assets, direkt beim Kunden eingesetzte Ingenieure und Umsetzungskapazitäten. Da ein Teil der Vergütung von Aptean an die erzielten Ergebnisse gekoppelt ist, sind die Ziele konkret: Umsatz, Marge, Service, Bestand und Skalierung statt vager Transformationsversprechen.

"Die eigentliche Chance von KI besteht darin, sowohl das Ausmaß des geschäftlichen Nutzens als auch die Geschwindigkeit, mit der er realisiert wird, zu steigern", sagte Sanjiv Gupta, Senior Vice President und General Manager von Aptean Ascent. "Die Wertrealisierung ist nicht die letzte Phase. Sie steht im Mittelpunkt der gesamten fortlaufenden Partnerschaft."

Weitere Informationen

Ascent ist ab sofort für Aptean-Kunden verfügbar. Mehr erfahren und Ihre Wertanalyse anfordern unter http://www.aptean.com/de-DE/aptean-ascent.

Über Aptean

Aptean ist ein KI-Unternehmen, das die Arbeitsweise von Herstellern, Distributoren und Großhändlern verändert. Angesichts steigender Kosten, schrumpfender Margen und operativer Komplexität bettet Aptean KI direkt in die Workflows, Entscheidungen und Daten ein, auf denen das Geschäft dieser Unternehmen bereits basiert. So ist Intelligenz kein Zusatzmodul, sondern die Art und Weise, wie die Arbeit erledigt wird. Das Ergebnis: schnellere Entscheidungen, geringere Kosten und eine messbare Verbesserung der Margen, erreicht durch eine kontinuierliche Partnerschaft statt einer einmaligen Implementierung. Mehr erfahren unter www.aptean.com

Medienkontakt

Contact: Heather Coyle, Sr. Principal, Marketing Communications

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