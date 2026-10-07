Bitcoin Prognose Oktober 2026, BTC springt auf 86.600 Dollar und nimmt 94.000 Dollar ins Visier

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Die Bitcoin Prognose für Oktober bekommt neuen Rückenwind, denn BTC kletterte über Nacht auf 86.654 Dollar und legte binnen 24 Stunden 2,2 Prozent zu. Nur noch wenige hundert Dollar trennen den Kurs von 87.177 Dollar, wo Verkäufer am Freitag jeden Ausbruch gestoppt haben. Die Statistik spricht für die Käufer, denn Bitcoin schloss zehn der letzten 13 Oktober-Monate im Plus. Gleichzeitig läuft Ende Oktober eine Frist ab, die Milliarden in Bitcoin auf den Markt bringen könnte. Hält die Bitcoin Prognose, oder kippt der Monat noch? Und wo liegt für Anleger gerade die größere Chance?

Bitcoin Prognose nach dem Wochenende, was die BTC Daten jetzt zeigen

Laut CoinGecko notiert Bitcoin am Montagmorgen bei 86.654 Dollar, nachdem der Kurs in den vergangenen 24 Stunden zwischen 84.771 und 86.948 Dollar schwankte. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei rund 1,74 Billionen Dollar. Wie Bitcoin.com News berichtet, beendete Bitcoin den September bei rund 83.560 Dollar und stieg am Sonntag bis auf 86.771 Dollar. Damit rückt das Freitagshoch wieder in Reichweite, an dem der Kurs nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten zuletzt abgeprallt war.

Die Bitcoin Prognose der Optimisten folgt einer einfachen Rechnung, denn ein Oktober-Plus von zwölf Prozent würde Bitcoin auf etwa 94.000 Dollar heben. Ein Tagesschluss über 87.500 bis 88.000 Dollar könnte den Weg Richtung 90.000 Dollar öffnen. Nach unten gilt die Zone um 84.000 Dollar als erste Unterstützung, während unter 82.000 Dollar wieder 78.000 bis 80.000 Dollar drohen. Die Zuflüsse in die Spot-ETFs fielen zuletzt auf nur 83 Millionen Dollar pro Woche. Bis zum 31. Oktober muss zudem der Mt.-Gox-Verwalter 34.388 Bitcoin im Wert von rund 2,9 Milliarden Dollar an Gläubiger verteilen.

Selbst im besten Fall liefert die aktuelle Bitcoin Prognose rund zwölf Prozent Plus für den ganzen Monat. Bei 1,74 Billionen Dollar Bewertung verschlingt jeder weitere Prozentpunkt enorme Summen an frischem Kapital. Für Bitcoin ist das gesund, für Anleger mit kleinem Budget aber eine eher bescheidene Rendite. Viele Marktteilnehmer schauen deshalb dorthin, wo Bewertungen noch niedrig sind und Kapital deutlich mehr bewegen kann. Die eigentliche Frage lautet also, welche Projekte schon heute fertige Produkte liefern, bevor der breite Markt sie überhaupt bemerkt.

Wo die Bitcoin Prognose endet, setzt Pepeto an

Die größten Bewegungen im Kryptomarkt beginnen selten bei den Coins, über die gerade alle sprechen. Während Bitcoin bei rund zwölf Prozent Monatsplus an seine Obergrenze stößt, startet ein Presale bei einer Bewertung, in der schon kleine Zuflüsse viel verändern. Genau hier rückt Pepeto in den Blick, ein Presale-Token mit eigener Börse, Token-Scanner und Cross-Chain-Bridge, die bereits heute laufen.

Herzstück für vorsichtige Anleger ist der Risk Scorer, der vor jedem Trade 42 Prüfungen an einem Token durchführt. Er liest Live-Daten aus der Blockchain, simuliert einen Test-Kauf samt Test-Verkauf und vergibt danach eine Note von 0 bis 100. Schlechte Token werden blockiert, noch bevor der Handel zustande kommt. In einem Test entdeckte der Scanner einen Honeypot, bei dem der Verkauf abgeschaltet war, und stoppte den Kauf sofort. Diese Art von Schutz ist in keiner Preisklasse selbstverständlich, schon gar nicht vor dem Listing.

Dazu kommt PepetoSwap, die hauseigene Börse ohne Handelsgebühren. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar, auf PepetoSwap dagegen nichts. Getestet wurde die Plattform mit 50 Millionen Dollar Tagesvolumen, und sie bietet Market-, Limit- und DCA-Orders mit eingebautem MEV-Schutz. Das ist kein Versprechen auf einer Website, sondern ein Produkt, das schon jetzt echte Trades abwickelt.

Der Presale gilt als abgesichert, weil SolidProof den gesamten Code noch vor dem Start vollständig geprüft und verifiziert hat. Im Entwicklerteam arbeitet ein Binance-Experte, und genau solche Fakten trennen ernsthafte Projekte von jenen, die nach dem Listing verschwinden. Bisher flossen mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale, bei einem aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar. Mit jeder Stufe steigt der Preis, sodass heutige Käufer schon vor dem Listing im Vorteil sein könnten, während das Angebot fest bei 420 Billionen Token bleibt. Während Bitcoin noch um seine nächste Marke kämpft, hat Pepeto seine Werkzeuge bereits gebaut.

Fazit

Die Bitcoin Prognose für Oktober bleibt freundlich, doch selbst das Ziel von 94.000 Dollar entspricht nur zwölf Prozent Plus. Pepeto setzt dort an, wo die Bitcoin Prognose an ihre Grenzen stößt, nämlich bei einer frühen Bewertung mit fertigen Produkten. Börse und Scanner arbeiten bereits, obwohl der Token noch nicht gelistet ist. Viele frühe Käufer verdankten ihren Erfolg einer Entscheidung, sie handelten, statt zu warten. Die offizielle Pepeto-Website ist noch geöffnet, und das Listing rückt näher. Der Preis, den dieser Presale heute verlangt, dürfte nächste Woche Geschichte sein, und wer jetzt kauft, sichert sich den Abstand zum späteren Listingpreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für Oktober 2026?

Die Bitcoin Prognose für Oktober 2026 liegt bei rund 94.000 Dollar, falls der Monat sein typisches Plus von zwölf Prozent liefert. Entscheidend ist ein Tagesschluss über 87.500 Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Presale-Token mit gebührenfreier Börse und Risk Scorer, der mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat und über die offizielle Pepeto-Website läuft, https://pepetocoin.com.