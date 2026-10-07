Düsseldorf (ots) -Die Sonepar Deutschland GmbH ist von der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) als "Umsteller des Jahres 2026" ausgezeichnet worden. Mit dem Unternehmenspreis würdigt die IPR die deutschlandweite Umstellung des Elektrogroßhändlers auf Recyclingpapier mit dem Blauen Engel.Recyclingpapier deutschlandweit im EinsatzSonepar hat seine Papierbeschaffung im Sommer 2026 standortübergreifend umgestellt. Für Büropapier, Lieferscheine und erforderliche Ausdrucke kommt deutschlandweit Recyclingpapier mit dem Blauen Engel zum Einsatz. Das Unternehmen beschafft jährlich rund 15 Millionen Blatt DIN-A4-Recyclingpapier gebündelt über eine zentrale Non-Core-Plattform. Die gebündelte Beschaffung vereinheitlicht die zuvor regional organisierten Einkaufsabläufe und vereinfacht die Prozesse.Nachhaltigkeit strategisch verankertAls Elektrogroßhändler nimmt Sonepar eine zentrale Rolle in der Energiewende ein. Nachhaltigkeit ist deshalb integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und als Unternehmensziel auf Konzernebene verankert. Sonepar übernimmt Verantwortung für Menschen und Umwelt und berücksichtigt bei seinen Entscheidungen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. Im Mittelpunkt des ökologischen Handelns stehen Energieeffizienz, die Schonung von Ressourcen und die schrittweise Reduzierung des CO2-Fußabdrucks.Die zentrale Umstellung auf Recyclingpapier mit dem Blauen Engel ist ein konkreter Baustein dieses Ansatzes. Auch die Digitalisierung von Prozessen trägt dazu bei, Papierverbrauch, gedruckte Medien und damit verbundene Transportwege zu reduzieren. Voreingestellter Duplexdruck und der Verzicht auf Farbdrucke unterstützen zusätzlich einen bewussten und ressourcenschonenden Umgang mit Papier im Arbeitsalltag."Unser Purpose ist es, den Fortschritt für zukünftige Generationen voranzutreiben. Die Umstellung auf Recyclingpapier mit dem Blauen Engel zeigt, wie wir diesen Anspruch in konkrete Maßnahmen übersetzen", so Ulrich Angeli, Vice President Procurement bei Sonepar in Deutschland. "Mit jährlich rund 15 Millionen Blatt Recyclingpapier leisten wir einen messbaren Beitrag zur Ressourcenschonung und schaffen gleichzeitig einfachere, effizientere Prozesse. Die Auszeichnung als 'Umsteller des Jahres 2026' macht sichtbar, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftliches Handeln Hand in Hand gehen können."Auszeichnung für übertragbare Best PracticeDer Sonderpreis für Unternehmen wurde 2026 im Rahmen des Papieratlas, einer Wettbewerbsinitiative der Initiative Pro Recyclingpapier für den Einsatz von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel, erstmals vergeben. Neben Einsatzbereich und Quote von Blauer-Engel-Papier wurden auch die Bündelung von Maßnahmen sowie die Übertragbarkeit der Best-Practice-Beispiele auf andere Unternehmen bewertet."Wir verleihen in diesem Jahr zum ersten Mal Sonderpreise für Unternehmen. Ob langjähriger Vorreiter oder erfolgreicher Umsteller: Die Preisträger zeigen, dass nachhaltige Papierbeschaffung konkret, wirkungsvoll und im Unternehmensalltag umsetzbar ist", sagt Marc Gebauer, Sprecher der Initiative Pro Recyclingpapier. "Diese Vorbilder machen wir sichtbar. Ihre Erfahrungen geben anderen Unternehmen Orientierung und sollen viele weitere dazu bewegen, Recyclingpapier mit dem Blauen Engel zum Standard zu machen."Die Auszeichnung nahmen Ulrich Angeli, Vice President Procurement, und Barlas Topal, Bereichsleiter Einkauf, persönlich in Berlin entgegen.Pressekontakt:SMART PR GmbHSimone FrohnTalstraße 22-2440217 DüsseldorfTel.: 0211 2709-223sonepar@smart-pr.deSonepar Deutschland GmbHDirk FellerPeter-Müller-Straße 340468 DüsseldorfTel.: 0211 302 32 128dirk.feller@sonepar.deOriginal-Content von: Sonepar Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77310/6366760