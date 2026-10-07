NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar belassen. Der Chipzulieferer dürfte die Erwartungen an das vergangene Quartal moderat übertreffen und auch mit den Zielen für das Schlussquartal positiv überraschen, schrieb Srini Pajjuri am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Der Jahresumsatz könnte damit über der ursprünglichen Zielspanne landen. Der Fokus liege indes schon auf den zwei kommenden Jahren ? seine Bruttomargenprognose für 2027 könnte sich als konservativ erweisen./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0010273215
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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