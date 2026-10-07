Ein 16-Jähriger hat sich in Kanada durch seine KI-Nutzung selbst in Gefahr gebracht. Er ließ Claude eine Route entlang eines Berges planen. Wenige Stunden später musste er abseits des richtigen Pfades gerettet werden. Immer wieder gibt es Fälle, in denen sich Menschen zu sehr auf Künstliche Intelligenz verlassen haben und dadurch in Probleme gerieten. Das reicht von einem Professor, der zwei Jahre Forschung in wenigen Sekunden durch ChatGPT verloren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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