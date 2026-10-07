DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Oktober 2026 (vorläufige Fassung)

=== 07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz August Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +19,3 Mrd Euro zuvor: -21,3 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm Importe PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -5,7% gg Vm 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex September *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q *** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei Konferenz von Societe Generale 13:00 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Literatur *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 197.000 *** 16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede zu "Navigating Trust, AI & Storytelling in a World of Data" *** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q *** 19:40 US/St. Louis-Fed-Präsident, Rede bei The Future of Fixed Income Event - CN/Außenhandelsgespräche China-EU === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com DJG/hab/brb

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October 07, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)

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