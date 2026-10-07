Bei der Deutschen Telekom-Aktie fehlt momentan das positive Momentum. Die letzte Kurserholung bis Anfang September auf 28,50 € wurde wieder größtenteils abverkauft. Am Mittwoch notiert die Aktie aktuell bei 26,80 €. Hier stellt sich die Frage: Lohnt sich in der jetzigen Situation ein Einstieg? KI als Margen- und Wachstumstreiber Künstliche Intelligenz (KI) soll künftig verstärkt in die Prozesse des Telekommunikationskonzerns integriert werden. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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