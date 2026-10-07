Software-Aktien haben in den vergangenen Monaten eine schwierige Zeit durchlitten. Der Grund war/ist die aufkommende künstliche Intelligenz (KI). Sie könnte traditionelle Software (irgendwann) ganz oder teilweise überflüssig machen, so das Kalkül der Börse, entsprechend einhergehend mit niedrigeren Umsätzen und/oder Margen. Das hat zu einer Neubewertung vieler Software-Papiere geführt, darunter auch Nemetschek. Im August notierte die Aktie noch bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de