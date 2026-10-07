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Markus Weingran
07.10.2026 15:27 Uhr
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Seltene Erden Aktien: Marvell: Derivat zieht kräftig an | SAP: Übernahme | Porsche: Neue Pläne

Als Nvidia-Chef Jensen Huang prophezeite, dass Marvell der nächste One-Billion-Dollar-Konzern werden könnte, waren die Anleger begeistert. Die Euphorie verflog aber auch sehr schnell. Jetzt ist sie wieder zurück!China bestimmt den Markt - Seltene Erden bleiben rar Seltene Erden sind und bleiben eine der wichtigsten Waffen im Handelsstreit zwischen China und dem Westen. Trotz diplomatischer Annäherungen bleibt der Zugang zu wichtigen Materialien eingeschränkt. Besonders bei schweren Seltenen Erden wie Dysprosium, Terbium oder Yttrium ist die Abhängigkeit enorm. China kontrolliert nicht nur einen großen Teil der Förderung, sondern vor allem die entscheidende Verarbeitung und Separation. …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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