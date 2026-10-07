Seltene Erden Aktien: Marvell: Derivat zieht kräftig an | SAP: Übernahme | Porsche: Neue Pläne

Als Nvidia-Chef Jensen Huang prophezeite, dass Marvell der nächste One-Billion-Dollar-Konzern werden könnte, waren die Anleger begeistert. Die Euphorie verflog aber auch sehr schnell. Jetzt ist sie wieder zurück!China bestimmt den Markt - Seltene Erden bleiben rar Seltene Erden sind und bleiben eine der wichtigsten Waffen im Handelsstreit zwischen China und dem Westen. Trotz diplomatischer Annäherungen bleibt der Zugang zu wichtigen Materialien eingeschränkt. Besonders bei schweren Seltenen Erden wie Dysprosium, Terbium oder Yttrium ist die Abhängigkeit enorm. China kontrolliert nicht nur einen großen Teil der Förderung, sondern vor allem die entscheidende Verarbeitung und Separation. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran