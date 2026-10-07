Der US-Flugzeugzulieferer Moog hat uns seit der Aufnahme ins America First Depot im Februar diesen Jahres ein Plus von 26,69 % beschert und unser Kursziel übertroffen, deshalb nehmen wir Gewinne mit. Dafür nehmen wir einen spezialisierten US-Softwarehersteller ins Depot auf. Die Aktie liegt weit unter ihrem Hoch, der Betriebsgewinn steigt und die Prognose wurde zuletzt gleich zweimal angehoben. Die ganze Analyse lesen Sie im aktuellen Aktionärsbrief. Mehr lesen Sie im Aktionärsbrief unter https://www.bernecker.info/aktionaersbrief
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