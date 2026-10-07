Apple plant in diesem Monat offenbar zwei Produktankündigungen. Am 13. Oktober soll ein Smart-Home-Display kommen, Ende Oktober neue Macs - darunter erstmals ein Macbook mit OLED-Display und Touchscreen. Apple bereitet im Oktober Berichten zufolge gleich zwei Launches mit neuen Produkten vor. Beim ersten, voraussichtlich am 13. Oktober, geht es um einen neuartigen "Home Hub" für Smart Homes mit HomeKit - Apples System zur Steuerung vernetzter Geräte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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