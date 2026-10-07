Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 07.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold Über 4.000 USD! 90 % der Lagerstätte getestet - es geht los!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PG

WKN: A0AFGF | ISIN: DE000A0AFGF3 | Ticker-Symbol: 02P
Frankfurt
07.10.26 | 12:42
0,270 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
PEARL GOLD AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PEARL GOLD AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
07.10.2026 15:51 Uhr
333 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: PEARL GOLD AG: OLG Frankfurt am Main weist die Berufung des ehemaligen Alleinvorstands Herr Pacha zurück

DJ PTA-Adhoc: PEARL GOLD AG: OLG Frankfurt am Main weist die Berufung des ehemaligen Alleinvorstands Herr Pacha zurück

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren

PEARL GOLD AG: OLG Frankfurt am Main weist die Berufung des ehemaligen Alleinvorstands Herr Pacha zurück

Berlin (pta000/07.10.2026/15:18 UTC+2)

Wie der Gesellschaft heute mitgeteilt wurde, hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main im Rechtsstreit gegen das ehemalige Vorstandsmitglied Michael Reza Pacha mit Urteil vom 5. Oktober 2026 (Az. 23 U 148/20) dessen Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 6. Juli 2020 (Az. 2/33 O 193/18) vollständig zurückgewiesen.

Damit bleibt die Verurteilung von Herrn Pacha zur Zahlung von EUR 927.932,24 nebst Zinsen bestehen. Die Zahlung ist weiterhin Zug-um-Zug gegen Abtretung möglicher Ansprüche gegen Dritte in Höhe von insgesamt EUR 41.292,77 zu leisten.

Das Oberlandesgericht hat die Revision nicht zugelassen. Gegen die Nichtzulassung der Revision kann grundsätzlich Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof erhoben werden.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PEARL GOLD AG 
           c/o Malmendier Legal, Kurfürstendamm 213 
           10719 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Gregor Hubler 
Tel.:         +49 30 59 00 30 436 
E-Mail:        info@pearlgoldag.com 
Website:       www.pearlgoldag.com 
ISIN(s):       DE000A0AFGF3 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791379080280 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2026 09:18 ET (13:18 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.