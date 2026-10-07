China hat bis August mehr als 1.000 Tonnen Gold importiert. Doch wer kauft all das Metall? Zentralbank, ETFs und Anleger treiben gemeinsam einen historischen Goldboom. China entwickelt sich zum vielleicht wichtigsten Käufer am globalen Goldmarkt. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden mehr als 1.000 Tonnen Gold importiert - mehr als im gesamten Vorjahr. Doch hinter dem Rekord steckt nicht nur die Regierung. Ein zentraler Käufer ist die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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