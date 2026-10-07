Die Bundesregierung verhindert den geplanten Mehrheitseinstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco beim Logistikunternehmen Zippel. Obwohl das Bundeskartellamt die Übernahme von 80 Prozent der Anteile bereits genehmigt hatte, untersagt der Bund nun den Verkauf. Ausschlaggebend sind Sicherheitsbedenken und mögliche Risiken für die Lieferketten Deutschlands und der EU.Wettbewerbsrechtliches Ja reicht nicht aus Der geplante Verkauf von 80 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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