Der Konzern sicherte sich von Vultr einen 1,2-Mrd.-$-Auftrag für neue AMD-Helios-KI-Systeme - der erste Großauftrag für die Plattform. Gleichzeitig hob HPE die Prognose für das Umsatzwachstum im Networking-Segment 2027 von bisher 14 bis 17 % auf einen hohen Zehner- bis niedrigen Zwanziger-Prozentbereich an. Die erwarteten jährlichen Juniper-Kostensynergien sollen bis Ende 2028 von mindestens 600 auf 800 Mio. $ steigen. Rückenwind liefern auch die jüngsten Zahlen: Im Q3 sprang der Umsatz um 34 % auf 12,2 Mrd. $, das bereinigte EPS von 0,44 auf 1,11 $. Networking wuchs um 74,9 %, Data Center Networking sogar um 112,2 %. Die Börse hat kräftig reagiert: Allein in der vergangenen Woche betrug das Kursplus rund 13 %. Mit einem 2027er-KGV von knapp 15 ist aber noch keine Euphorie eingepreist.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 41.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
SCHNEIDER ELECTRIC: Wir ordnen die Übernahme ein
Führender Halbleiterhersteller mit Kaufsignal
Wechsel im America First Depot
Optische Halbleiter gehen in die nächste Runde: Vier Titel unter der Lupe
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