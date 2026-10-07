Zweiarmige Robotersysteme werden im Live-Betrieb eingesetzt und markieren damit den ersten Meilenstein einer strategischen Partnerschaft zur europaweiten Ausweitung der KI-gesteuerten Retourenabwicklung

CEVA Logistics setzt die KI-gestützten Zweiarm-Robotersysteme von Sereact für die Bearbeitung von Zalando-Rücksendungen an den Standorten Greven (Deutschland) und Swiebodzin (Polen) ein.

Die Systeme, die auf Cortex, der physischen KI-Plattform von Sereact, basieren, erfassen, identifizieren und sortieren Mode-Rücksendungen autonom, ohne dass ein Training für einzelne Artikel oder feste SKU-Profile erforderlich ist.

Die Einführung stellt den ersten operativen Meilenstein bei der europaweiten Ausweitung der Retourenautomatisierung dar, unterstützt durch den Einstieg von Zalando als strategischer Investor in die Serie-B-Finanzierungsrunde von Sereact im Juli 2026.

Die Systeme, die im Rahmen eines "Robotics-as-a-Service"-Modells (RaaS) bereitgestellt werden, übernehmen repetitive Aufgaben, um die körperliche Belastung zu verringern, und ermöglichen es den Lagerteams so, sich zunehmend auf die Überwachung der Arbeitsstationen, das Ausnahmemanagement und die Qualitätskontrolle zu konzentrieren.

STUTTGART, Deutschland, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sereact, Zalando und CEVA Logistics gaben heute die Einführung einer KI-gestützten automatisierten Retourenabwicklung in wichtigen Fulfillment-Zentren in Deutschland (Greven) und Polen (Swiebodzin) bekannt. Die auf Cortex, der physischen KI-Plattform von Sereact, basierenden Zweiarm-Robotersysteme sind nun im Live-Betrieb im Einsatz, um zurückgesandte Modeartikel autonom zu bearbeiten. Dies markiert die erste Phase einer umfassenderen Initiative zur Ausweitung der Automatisierung von Rücksendungen in ganz Europa.

Das Retourenmanagement gehört nach wie vor zu den komplexesten Abläufen in der Logistik des Mode-E-Commerce. Zurückgesandte Artikel kommen oft schlecht verpackt und in unordentlichem Zustand an. Die Einzigartigkeit des Zustands der zurückgegebenen Artikel lässt sich mit herkömmlicher Roboter-Vorprogrammierung nicht bewältigen. Die Cortex-Plattform von Sereact gruppiert bisher nicht gesehene Objekte - sie identifiziert, erfasst und sortiert Gegenstände dynamisch, ohne dass ein objektspezifisches Training oder vorab festgelegte Objektsätze erforderlich sind.

Die Bereitstellung erfolgt im Rahmen eines "Robotics-as-a-Service"-Modells und stellt den ersten operativen Meilenstein der strategischen Zusammenarbeit dar.

Im Juli beteiligte sich Zalando als strategischer Investor an der Serie-B-Finanzierungsrunde von Sereact, und die Partner arbeiten aktiv zusammen, um die intelligente Automatisierung in ihrem gemeinsamen europäischen Logistiknetzwerk auszuweiten.

Die Technologie ist darauf ausgelegt, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Indem das Robotersystem sich wiederholende Handhabungsaufgaben übernimmt, verringert es die körperliche Belastung der Mitarbeitenden und ermöglicht es ihnen, in höherwertige Aufgabenbereiche zu wechseln, in denen menschliches Fachwissen und Urteilsvermögen gefragt sind.

"Im Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit mit Sereact und CEVA steht eine grundlegende Überzeugung: Wahre Innovation entsteht, wenn sich Technologie und menschliches Potenzial gemeinsam weiterentwickeln. Indem wir die komplexesten Herausforderungen der modernen Fulfillment-Branche von heute bewältigen, gestalten wir aktiv die Zukunft der E-Commerce-Logistik für Mode und Lifestyle."

Masood Choudhry, SVP Logistics, Zalando

"Eine der größten Herausforderungen ist die Abwicklung von Retouren, bedingt durch den extrem operativen Charakter und den Umfang dieses Prozesses, unvorhersehbare Mengen, manuelle Qualitätsprüfungen, saisonale Schwankungen, Wertverlust sowie unverhältnismäßig hohe Kosten pro Einheit. Unser "Robotics-as-a-Service"-Modell klassifiziert Artikel schneller, reduziert manuelle Arbeitsschritte und gewährleistet eine gleichbleibende, vorhersehbare Qualität in großem Maßstab. Für unsere Kunden verwandeln sich Retouren dadurch von einem Kostenfaktor in eine kontrollierte, hoch-leistungsfähige Dienstleistung."

Chris Walton, SVP Contract Logistics, CEVA Logistics

"Retouren stellen das am schwierigsten zu handhabende Problem in der Modelogistik dar. Wenn ein System nur mit Artikeln funktioniert, die es bereits kennt, ist es im Rahmen eines Rückgabevorgangs überhaupt nicht einsetzbar. Der Einsatz dieser Lösung im Produktivbetrieb mit CEVA in den bei Zalando üblichen Stückzahlen ist der überzeugendste Beweis, den wir vorweisen können."

Dr. Ralf Gulde, CEO and Co-Founder, Sereact

Über Sereact

Sereact entwickelt Software für physische KI, die es Robotern ermöglicht, Objekte zu greifen, zu identifizieren und zu handhaben, die sie zuvor noch nie gesehen haben. Das von Dr. Ralf Gulde und Marc Tuscher in Stuttgart gegründete Unternehmen nahm im Jahr 2026 in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 116 Millionen US-Dollar ein. Zu den Kunden zählen Zalando, IKEA, DHL, Rohlik, Arvato, alza.cz, BMW, Mercedes-Benz und Daimler Truck.

Weitere Informationen finden Sie unter: sereact.ai

Über CEVA Logistics

CEVA Logistics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der externen Logistikdienstleistungen, bietet globale Lieferkettenlösungen an, um Menschen, Produkte und Anbieter auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden. CEVA Logistics mit Hauptsitz in Marseille, Frankreich, bietet dank seiner rund 110.000 Mitarbeitenden an über 1.700 Standorten weltweit ein breites Spektrum an maßgeschneiderten End-to-End-Lösungen in den Bereichen Kontraktlogistik sowie Luft-, See-, Land- und Fertigfahrzeugtransport in mehr als 170 Ländern an. Mit einem Umsatz von 18,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 gehört CEVA Logistics zur CMA CGM-Gruppe, einem weltweit tätigen Anbieter von Lösungen für See-, Land- und Lufttransport sowie Logistik.

Über Zalando

Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet und ist die führende europäische Technologieplattform für Mode und Lifestyle. Die Zalando-Gruppe verbindet 62 Millionen aktive Kundinnen und Kunden mit mehr als 7.000 Marken in 29 Märkten. Unsere Geschäftstätigkeit basiert auf einer einzigartigen, KI-gestützten Daten- und Infrastrukturplattform. Für unsere Kunden bietet unser Multi-App-Ansatz - bestehend aus Zalando, ABOUT YOU und Lounge by Zalando - ein inspirierendes, hochgradig personalisiertes Einkaufserlebnis, das unterschiedliche Kundinnen und Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen anspricht. Für unsere Partner entwickeln wir das Betriebssystem für den E-Commerce. Über ZEOS, Tradebyte und SCAYLE stellen wir Marken und Einzelhändlern unsere Logistik-, Software- und Dienstleistungskapazitäten zur Verfügung und ermöglichen es ihnen so, ihr Geschäft nahtlos über Grenzen hinweg auszubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.zalando.com/en

Pressekontakte

Zalando: presse@zalando.de

CEVA Logistics: media@cevalogistics.com

Sereact: press@sereact.ai

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