Die Lage an den Anleihemärkten bereitet den Anlegern zunehmend Sorgen. In Großbritannien steigen die Renditen bei Staatsanleihen teilweise wieder über sechs Prozent, in den USA erreichen langlaufende Papiere rund 5,5 Prozent. Zusammen mit den weiterhin hohen Energiepreisen braut sich damit ein gefährlicher Mix zusammen, der zunehmend auch die Aktienmärkte erfassen könnte.

Besonders anfällig sind finanzschwache und stark zyklische Unternehmen mit hohem Finanzierungsbedarf. Aber auch der Technologiesektor ist nicht immun. Die Hyperscaler müssen enorme Summen in den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur investieren. Je höher die Finanzierungskosten steigen, desto genauer werden die Anleger deshalb auf die Rentabilität dieser Milliardeninvestitionen schauen. Nicht ein einzelner Risikofaktor wird für die Börsen gefährlich, sondern das gleichzeitige Zusammenspiel von hohen Renditen, Energiepreisen und Kapitalbedarf.

Entlastung könnten derzeit vor allem sinkende Energiepreise oder glaubwürdige Maßnahmen zur Stabilisierung der hohen Staatsverschuldung bringen. Beides zeichnet sich kurzfristig jedoch nicht ab. Umso größere Bedeutung bekommt das heute anstehende Sitzungsprotokoll der US-Notenbank. Die Anleger werden genau darauf achten, welche Hinweise sich daraus für den weiteren Zinskurs der Fed ableiten lassen.

Zusätzliche Unsicherheit bringt der Handelskonflikt zwischen der EU und China. Mögliche Beschränkungen für chinesische Hybridautos könnten Gegenmaßnahmen Pekings provozieren und damit insbesondere die europäischen Autobauer treffen. Noch reagieren die Anleger gelassen, doch ein weiterer Belastungsfaktor wäre in der aktuellen Gemengelage das Letzte, was die Aktienmärkte gebrauchen können.

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