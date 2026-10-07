Finance in Motion hat von den brasilianischen Aufsichtsbehörden die Zulassung als Vermögensverwalter in Brasilien erhalten. Die Lizenz wurde der neu gegründeten Gesellschaft Finance in Motion Brazil Asset Management Ltda. erteilt. Die Genehmigung ist ein wichtiger Schritt in der langfristigen Strategie von Finance in Motion, die Präsenz in einem der dynamischsten und strategisch bedeutsamsten Märkte der Welt auszubauen. "Die Lizenz ist ein Meilenstein für Finance in Motion und zeugt von Engagement, Kompetenz und Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen in der gesamten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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