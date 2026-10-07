Jefferies bleibt bei Rheinmetall bullisch. Die Investmentbank hält an ihrem "Buy"-Rating für den Rüstungskonzern fest, und Analystin Chloe Lemarie hat am 07.10.2026 noch einmal nachgeschaut, was am Standort Neuss gerade passiert. Satellitenproduktion läuft an Rheinmetall baut in Neuss Kapazitäten für die Satellitenproduktion um, und das läuft. Ja, es gab eine kleine Verzögerung gegenüber der ursprünglichen Planung. Lemarie hält das aber offensichtlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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