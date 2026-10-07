Mit rund -21% seit dem Zwischenhoch im Sommer bleibt die BYD-Aktie klar auf Talfahrt. In meiner Analyse vor rund zwei Wochen hatte ich nach dem Rückfall unter 9,08 € weitere Schwäche und neue Korrekturtiefs favorisiert. Genau dieses Szenario nimmt weiter Gestalt an: Mit aktuell 8,43 € wurde inzwischen auch die Unterstützung bei 8,56 € unterschritten. Damit rückt das nächste Abwärtsziel bei 8,05 € unmittelbar in den Fokus. Ausland boomt, China bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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