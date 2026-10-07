Ethereum Prognose am 5. Oktober, schafft ETH nach ETF-Abflüssen und Glamsterdam-Test die 3.000 Dollar?

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Die Ethereum Prognose steht zum Wochenstart vor einer klaren Probe, denn ETH notiert bei rund 2.704 Dollar und damit knapp unter der Marke, an der zuletzt jede Rally gescheitert ist. Seit Ende September haben die amerikanischen Ether-ETFs rund 118 Millionen Dollar verloren, während auf der Blockchain mehr Ether die Börsen verlässt, als dort ankommt. Am Dienstag folgt der Test des Glamsterdam-Upgrades, das Ethereum schneller machen soll. Reicht das, um die Ethereum Prognose noch im Oktober über 3.000 Dollar zu heben? Und wo liegt für Anleger mit kleinem Budget der größere Hebel?

Ethereum Prognose, ETF-Abflüsse treffen auf den Glamsterdam-Test

Laut Coinbase liegt der Ethereum Kurs am Montagmorgen bei etwa 2.704 Dollar, ein Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vortag. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei rund 330 Milliarden Dollar. Am 2. Oktober erreichte der Kurs kurz 2.775 Dollar, rutschte danach aber wieder unter 2.700 Dollar. Genau der Bereich zwischen 2.775 und 2.800 Dollar ist nun die Hürde, an der sich die Ethereum Prognose für den Rest des Monats entscheidet.

Wie crypto.news berichtet, flossen in der Woche vom 28. September bis 2. Oktober netto rund 118 Millionen Dollar aus den Ether-ETFs ab. Auf der Blockchain zeigt sich ein anderes Bild, denn zuletzt verließen rund 129.700 ETH die Börsen, während nur 116.700 ETH dort eingingen.

Am Dienstag aktiviert die Ethereum Foundation das Glamsterdam-Upgrade auf dem Testnetz Sepolia. Analyst Ted Pillows sieht 2.800 Dollar als Pflichtmarke, bevor Ziele um 3.000 Dollar realistisch werden. Das Modell von crypto.news setzt die Ethereum Prognose für Oktober bei etwa 3.034 Dollar an, im schwachen Szenario wäre dagegen ein Rückfall auf 2.400 bis 2.500 Dollar möglich.

Für die Ethereum Prognose heißt das, dass selbst im besten Fall der Spielraum für große Gewinne begrenzt bleibt. Bis 3.034 Dollar wären von heute aus etwa zwölf Prozent drin, für eine Verdopplung müsste Ethereum dagegen über 5.400 Dollar steigen. Dafür bräuchte das Netzwerk weitere 330 Milliarden Dollar an Marktwert, eine Summe, die selbst starke ETF-Wochen nur in kleinen Schritten liefern. Wer neben der Ethereum Prognose die nächste Welle früh erwischen will, sucht deshalb nach jungen Projekten, die ein Problem lösen, das Ether-Anleger täglich Geld kostet.

Wenn die Ethereum Prognose nur Prozente bietet, rückt Pepeto in den Fokus

Dieses Problem kennt jeder, der heute einen beliebigen Trading-Chat öffnet. Gebühren fressen die Gewinne auf, bevor die meisten Trader es überhaupt bemerken. Swap-Kosten, Bridge-Gebühren und versteckte Spreads nehmen gerade kleineren Käufern bei jedem Handel ein Stück ihres Ertrags, ganz gleich, wohin die Ethereum Prognose als Nächstes zeigt.

Pepeto ist ein Meme-Coin im Presale mit drei bereits laufenden Werkzeugen, die genau diese Kosten auf null senken. Die hauseigene Bridge verschiebt Coins in unter 60 Sekunden und ohne Gebühr zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Sie arbeitet nach dem Lock-and-Mint-Prinzip ohne Wrapped Tokens, sodass das Angebot auf jeder Chain gleich bleibt. Daneben läuft PepetoSwap mit einer Swap-Gebühr von 0,00 Prozent, während ein Handel über 1.000 Dollar auf Uniswap etwa 3 Dollar kostet. Wer 200 Trades mit jeweils 5.000 Dollar abwickelt, spart im Vergleich zu Uniswap rund 3.000 Dollar, und dieses Geld bleibt im Trade.

In den Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, während der Einstieg aktuell bei 0,000000188 Dollar liegt. Für die Sicherheit spricht vor allem die Prüfung durch SolidProof, denn die Auditoren haben den gesamten Code jedes Smart Contracts kontrolliert und freigegeben, bevor der Presale überhaupt startete. Damit fällt genau das Risiko weg, an dem die meisten Presale-Projekte scheitern, nämlich fehlerhafter Code, und mit einem ehemaligen Binance-Experten im Entwicklerteam steht erfahrenes Personal hinter dem Projekt.

Ein Coin mit drei laufenden Werkzeugen, einer wachsenden Kasse und einem Einstieg noch auf Presale-Niveau ist selten. Wer heute einsteigt, hält bereits das in der Hand, was die meisten Projekte nur auf ihrer Roadmap zeigen. Für Anleger, die die Ethereum Prognose verfolgen und sich fragen, wo die echte Rendite beginnt, könnte Pepeto deshalb einer der klarsten frühen Einstiege dieses Zyklus sein.

Fazit

Die Ethereum Prognose hängt diese Woche am Glamsterdam-Test und an der Frage, ob ETH 2.800 Dollar zurückerobert. Selbst wenn beides gelingt, braucht eine Verdopplung bei 330 Milliarden Dollar Marktwert Zeit. Der frühe Einstieg, für den der Markt immer am meisten zahlt, ist bei ETH längst vorbei. Wer Ether im vergangenen Jahr unter 1.800 Dollar kaufte, baute mit einem oft ignorierten Coin Vermögen auf. Pepeto könnte mit Presale-Preis, laufenden Werkzeugen und nahendem Listing eine ähnlich frühe Position bieten. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich womöglich den Abstand zum Listingpreis, über den andere später nur lesen, und diese Runde schließt bald.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für Oktober 2026?

Die Ethereum Prognose für Oktober hängt an 2.800 Dollar. Ein Ausbruch darüber öffnet den Weg zu 3.000 bis 3.050 Dollar, ein Scheitern droht mit einem Rücksetzer auf 2.400 Dollar.

Warum fällt Pepeto Ethereum-Anlegern gerade auf?

Pepeto senkt Handelskosten auf null, mit laufender Börse, Cross-Chain-Bridge und Risiko-Scanner sowie einem SolidProof-Audit. Mehr zeigt die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.