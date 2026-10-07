Niederdorfelden (ots) -Mit dem isla junior Halsliquid bringt die Traditionsmarke isla ein neues, kindgerechtes Produkt bei erkältungsbedingten Halsbeschwerden wie Halsschmerzen und trockenem Reizhusten auf den Markt. Das speziell für Kinder ab 1 Jahr entwickelte Halsliquid legt sich direkt auf die gereizte Schleimhaut in Hals und Rachen und lindert die Beschwerden dort, wo sie entstehen.Kranker Nachwuchs ist für Eltern immer eine besondere Herausforderung. Vor allem dann, wenn Kinder noch gar nicht richtig artikulieren können, was ihnen fehlt. Sie sind quengelig, schlafen schlechter, essen weniger und haben möglicherweise einen trockenen Reizhusten. In vielen Fällen kann ein gereizter Hals dahinterstecken. Gerade Halsschmerzen bleiben bei kleinen Kindern häufig lange unbemerkt. Statt klarer Worte zeigen sich die Beschwerden oft durch Unruhe, Reizhusten oder schlechte Nächte.Genau für solche Momente wurde das isla junior Halsliquid entwickelt. Das Halsliquid ist für Kinder ab 1 Jahr geeignet und kann bei erkältungsbedingten Halsschmerzen und Reizhusten unterstützen - sanft, kindgerecht und genau dort, wo die Beschwerden entstehen: direkt auf der Schleimhaut in Hals und Rachen.Sanfte Hilfe direkt an der gereizten SchleimhautHals und Rachen sind mit einer schützenden Schleimschicht ausgekleidet, die die darunterliegende Schleimhaut vor Umwelteinflüssen schützt. Ist diese Schleimschicht ausgetrocknet, kann sie ihre Schutzfunktion nicht mehr ausreichend erfüllen und Beschwerden auslösen. Dazu zählen Schluckbeschwerden, trockener Reizhusten und Halsschmerzen.Durch seine dickflüssige Konsistenz legt sich das isla junior Halsliquid wie ein schützender Film auf die empfindliche Schleimhaut. Dank des enthaltenen Isländisch Moos Extrakts befeuchtet, schützt und unterstützt das Halsliquid die Schleimhaut bei der natürlichen Regeneration. In Kombination mit dem enthaltenen Xanthan-Gummi haftet es intensiv und kann so langanhaltend Reizungen lindern. Gerade bei trockenem Reizhusten - der besonders am Abend oder in der Nacht auftritt - kann das eine wohltuende Unterstützung sein.Für Kinder gemacht - und für Eltern mitgedachtNicht für jedes Kind sind Halspastillen die richtige Darreichungsform bei Halsbeschwerden. Deshalb ist das Halsliquid eine praktische Alternative für Kinder, die noch nicht kontrolliert Lutschen können, bei denen Verschluckungsgefahr besteht oder die einfach keine Lutschpastillen mögen. Der angenehme Erdbeergeschmack macht die Anwendung zusätzlich kindgerecht und kann die Akzeptanz erhöhen. Mit dem isla junior Halsliquid steht Eltern von Kindern ab 1 Jahr eine altersgerechte Darreichungsform zur Verfügung, um Beschwerden im Hals- und Rachenraum gezielt zu lindern. isla junior Halsliquid ist seit September in der Apotheke erhältlich.Über EngelhardAls einer der führenden Markenhersteller im OTC-Bereich erforscht undentwickelt Engelhard Markenarzneimittel aus Wirkstoffen, die zu den besten ihrer Klasse zählen. Das Ergebnis sind international führende Marken wie Prospan, isla oder auch Tyrosur, die nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt und in mehr als 100 Ländern vertrieben werden. Die Kernkompetenzen des 1872 aus einer Apotheke in Frankfurt heraus entstandenen Unternehmens liegen in den Bereichen Atemwegs- und Hauterkrankungen sowie Verdauungsprobleme. Dafür arbeiten mittlerweile knapp 500 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie auf www.engelhard.de.PressekontaktLarissa Wansch+49 6101 539-2958L.wansch@engelhard.deOriginal-Content von: Engelhard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111771/6366923