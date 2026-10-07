Google möchte dir ermöglichen, das Spiel deiner Träume zu entwickeln. Und das, komplett ohne Programmierkenntnisse. Im sogenannten Playground lassen sich komplette Games einfach per KI-Prompt erstellen. Nachdem Meta erst vor geraumer Zeit Horizon Create und Studio angekündigt hat, um aus allen KI-User:innen Spieleentwickler:innen zu machen, schlägt Google jetzt mit einer eigenen Ankündigung in dieselbe Kerbe. Bei Google heißt das Tool dazu Playground ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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