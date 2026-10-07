Bitcoin Kurs am 5. Oktober bei 86.300 Dollar, SEC genehmigt dreifach gehebelten Bitcoin ETF

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Bitcoin steht in der Nacht zu Montag bei rund 86.300 Dollar und damit erneut kurz vor einer Marke, an der Verkäufer zuletzt jeden Angriff abgewehrt haben. Am Sonntagabend erreichte Bitcoin 86.771 Dollar, nur knapp unter dem Hoch vom Freitag. Gleichzeitig hat die US-Börsenaufsicht SEC einen ETF genehmigt, der die täglichen Bewegungen der Bitcoin-Futures verdreifachen soll. Wall Street baut also neue Wege in den Markt, doch die ETF-Zuflüsse haben sich zuletzt deutlich abgekühlt. Für Privatanleger stellt sich damit eine unbequeme Frage. Wenn selbst Großinvestoren bei diesen Kursen vorsichtiger werden, wo liegt dann noch das größte Potenzial für Sie?

Was bedeutet der neue 3x-ETF für Bitcoin und den Kurs?

Wie Bitcoin.com News berichtet, hat die SEC am 2. Oktober eine Regeländerung der Börse Cboe BZX gebilligt. Damit kann ein Produkt des Anbieters Volatility Shares starten, das die tägliche Entwicklung von Bitcoin-Futures mit dem Faktor drei abbilden soll. Zum selben Paket gehören fünf weitere Fonds, darunter ein 3x-Ether-ETF sowie Produkte auf Gold, Silber, Rohöl und Erdgas. Steigt der Futures-Index um ein Prozent, soll der Fonds drei Prozent zulegen, und bei einem Rückgang gilt das Gleiche in die andere Richtung.

Laut CoinDesk notiert Bitcoin aktuell bei 86.276 Dollar, ein Plus von 1,76 Prozent in 24 Stunden. Spot-ETFs sammelten im dritten Quartal rund 6,3 Milliarden Dollar ein, davon etwa 2,7 Milliarden Dollar allein im September. In der Woche vom 28. September bis 2. Oktober flossen jedoch nur noch etwa 83 Millionen Dollar zu, nach 2,39 Milliarden Dollar in der Woche davor. Institutionelle Käufer sind also noch da, kaufen bei diesen Kursen aber spürbar zurückhaltender.

Neue Hebelprodukte und vorsichtige Großanleger zeigen, wie mühsam der Markt um jede weitere Prozentbewegung bei Bitcoin ringt. Wer dreifachen Hebel braucht, um aus einem großen Coin mehr herauszuholen, trägt auch das dreifache Verlustrisiko. Für viele Anleger rückt deshalb eine andere Frage in den Vordergrund, nämlich wo sich Rendite ohne geliehenes Risiko und ohne hohe Kosten finden lässt.

Warum Pepeto für Bitcoin-Anleger ohne Hebel interessant wird

Hebel-ETFs auf Bitcoin kosten Gebühren, und auch jeder Tausch auf klassischen Börsen frisst einen Teil der Rendite. Gerade aktive Trader merken, wie sich diese Kosten über Hunderte Trades zu echten Summen addieren. Hier setzt ein Projekt an, das seine Werkzeuge bereits vor dem Listing in Betrieb hat.

Auf der Plattform von Pepeto läuft eine Börse, auf der jeder Swap mit 0,00 Prozent Gebühr abgewickelt wird. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund drei Dollar und auf PancakeSwap etwa 2,50 Dollar, auf PepetoSwap dagegen nichts. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, spart gegenüber Uniswap so rund 3.000 Dollar. Dieses Geld bleibt beim Trader, statt an die Börse zu gehen.

Der Erfinder des originalen Pepe-Coins führt das gesamte Projekt, und den Code schreibt ein Entwickler mit Binance-Ausbildung. SolidProof hat jede einzelne Zeile des Vertrags geprüft, und der Presale startete erst, nachdem dieses Audit den gesamten Code verifiziert hatte. Ein Sicherheitsscanner blockiert außerdem Coins mit Warnsignalen, bevor ein Trader Geld verliert. Alle Werkzeuge, die das Projekt angekündigt hat, laufen bereits.

Bereits 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, und die Runden füllen sich schnell. Bitcoin ist im Moment der sichere Trade, doch die Bewegung von hier aus dreht sich eher um das Zurückholen alter Hochs als um neue Rekorde. Frühe Käufer, die in vergangenen Presales ähnliche Zeichen gesehen haben, sagen im Rückblick fast alle, dass sie den Einstieg beinahe verpasst hätten. Viele von ihnen würden heute gern einen größeren Anteil besitzen. Wer eine realistische Chance auf große Renditen aus einem einzigen Listing sucht, dürfte Pepeto zu den spannendsten offenen Presales dieser Wochen rechnen.

Fazit

Bitcoin bekommt mit dem neuen 3x-ETF einen weiteren Zugang für Wall Street, doch Großanleger werden bei 86.000 Dollar vorsichtiger. Pepeto richtet sich an Käufer, die vor dem breiten Markt einsteigen wollen. Bitcoin müsste rund 46 Prozent steigen, um sein Rekordhoch von etwa 126.000 Dollar zurückzuerobern. Ein Token vor seinem ersten Listing muss keinen Billionenwert bewegen und bietet so Hebel ohne geliehenes Geld. Wer heute zum Presale-Preis kauft, sichert sich den frühen Einstieg, den Käufer früherer Presales so schätzen. Mit dem Listing schließt sich diese Tür endgültig, und bis dahin steht sie nur über die offizielle Pepeto-Website offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der neue 3x-Bitcoin-ETF für Anleger?

Der neue 3x-Bitcoin-ETF soll die tägliche Bewegung von Bitcoin-Futures verdreifachen, Gewinne wie Verluste, und startet erst nach wirksamer Registrierung.

Welche Gebühren zahlt man beim Handel auf PepetoSwap?

Auf PepetoSwap zahlen Trader 0,00 Prozent Gebühren pro Swap. Ein SolidProof-Audit sichert Pepeto ab, und teilnehmen können Sie über die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com.