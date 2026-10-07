Berlin (ots) -Eine Gruppe renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Hochschullehrer, Ärzte und Experten appelliert an die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, ihre Entscheidung zur Vergabe des Freiheitspreises 2026 zu überdenken. In ihrem Schreiben begrüßen sie ausdrücklich die Auszeichnung des iranischen Volkes, wenden sich jedoch dagegen, Reza Pahlavi den Preis "treuhänderisch" in dessen Namen entgegennehmen zu lassen. Eine solche Entscheidung könne einer nicht gewählten Person politische Legitimität und den Anschein eines Vertretungsmandats verleihen.Wortlaut des Schreibens:24. September 2026Steffen Saebisch, Vorsitzender des VorstandsFlorian Rentsch, Vorsitzender des KuratoriumsMario Burow, HauptgeschäftsführerFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitKarl-Marx-Straße 2, 14482 Potsdam-BabelsbergSehr geehrter Herr Saebisch,sehr geehrter Herr Rentsch,sehr geehrter Herr Burow,Wir, die unterzeichnenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ärztinnen und Ärzte sowie Gelehrten, begrüßen die Entscheidung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, ihren Freiheitspreis 2026 dem iranischen Volk zu verleihen. Mit dieser Auszeichnung wird zu Recht eine Bevölkerung gewürdigt, deren langjähriges Streben nach einer verfassungsmäßigen Ordnung, bürgerlichen Freiheiten, Gleichheit vor dem Gesetz und demokratischer Selbstregierung außergewöhnlichen Mut und große Opfer erfordert hat.Die moderne Geschichte Irans ist von wiederholten Bestrebungen geprägt, eine rechenschaftspflichtige Regierung zu errichten und autoritärer Herrschaft entgegenzutreten. Von der Konstitutionellen Revolution bis zum Widerstand gegen den monarchischen wie auch den klerikalen Autoritarismus haben die Iranerinnen und Iraner konsequent nach Volkssouveränität, politischem Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit gestrebt. Ihr Kampf sollte daher nicht als Unterstützung einer bestimmten politischen Strömung verstanden werden, sondern als fortdauernde Forderung nach demokratischer Selbstbestimmung.Gerade weil diese Auszeichnung dem iranischen Volk gilt, erfüllt uns die Entscheidung mit Sorge, Herrn Reza Pahlavi den Preis "treuhänderisch" in dessen Namen entgegennehmen zu lassen. Unabhängig von der damit verfolgten Absicht verleiht eine solche Regelung einer Person symbolische Legitimität, die vom iranischen Volk kein demokratisches Mandat erhalten hat. Die Entgegennahme einer nationalen Auszeichnung ist nicht lediglich ein zeremonieller Akt; sie kann den Eindruck einer Vertretungsbefugnis und der Ermächtigung erwecken, im Namen der Geehrten zu sprechen.Unsere Sorge gründet sich nicht auf Herrn Pahlavis familiäre Herkunft. Entscheidend sind vielmehr seine eigene politische Bilanz und seine öffentlichen Positionen. Seine fortgesetzte Würdigung des Vermächtnisses seines Vaters, verbunden mit seiner Zurückhaltung, die mit dem Pahlavi-Staat verbundene Repression ausdrücklich anzuerkennen - darunter die Einschränkung politischer Freiheiten, die Inhaftierung und Folter von Dissidenten sowie die Rolle des SAVAK -, wirft berechtigte Fragen auf, ob er sich von dieser autoritären Vergangenheit tatsächlich vollständig distanziert hat.Besorgt sind wir auch über Aspekte des von Herrn Pahlavi vorgeschlagenen Übergangsmodells, das offenbar erhebliche Befugnisse in den Händen einer einzigen, nicht gewählten Person bündelt. Demokratische Übergänge bedürfen von Beginn an institutioneller Sicherungen, wirksamer Gewaltenteilung und gegenseitiger Kontrolle, einer unabhängigen Justiz sowie klarer Rechenschaftspflichten. Das Versprechen künftiger Wahlen kann die demokratische Legitimität während der Übergangsphase selbst nicht ersetzen.Darüber hinaus sind die Verherrlichung des SAVAK und Einschüchterungsfälle gegenüber iranischen Dissidentinnen und Dissidenten durch einige Anhänger Herrn Pahlavis zutiefst beunruhigend. Zwar kann niemand für jede Handlung verantwortlich gemacht werden, die in seinem Namen begangen wird. Doch die Verklärung von Institutionen, die mit politischer Repression verbunden sind, sowie die Feindseligkeit gegenüber Menschen, die sowohl Theokratie als auch Monarchie ablehnen, stehen im Widerspruch zu demokratischem Pluralismus und Meinungsfreiheit.Die eigenen Grundsätze der Stiftung weisen auf eine konstruktive Alternative hin. Der Preis könnte bis zu dem Zeitpunkt in der Obhut der Stiftung verbleiben, an dem er Vertreterinnen und Vertretern überreicht werden kann, die vom iranischen Volk frei gewählt wurden. Dies würde den überparteilichen Charakter der Auszeichnung wahren, verhindern, dass einer politischen Strömung voreilig Legitimität verliehen wird, und den demokratischen Grundsatz bekräftigen, wonach Repräsentation ausschließlich aus der frei zum Ausdruck gebrachten Zustimmung des Volkes hervorgeht.Wir appellieren daher mit allem gebotenen Respekt an die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, ihre Entscheidung zu überdenken, Herrn Pahlavi den Freiheitspreis 2026 treuhänderisch zu überlassen. Ein solcher Schritt würde die Würdigung des iranischen Volkes durch die Stiftung nicht schmälern, sondern stärken, indem gewährleistet wird, dass die Auszeichnung uneingeschränkt mit den demokratischen Werten im Einklang bleibt, die sie ehren soll. Das iranische Volk verdient Anerkennung für seinen Widerstand gegen Despotismus und sein Streben nach einer demokratischen Zukunft. Seine gemeinsame Stimme darf keiner nicht gewählten Einzelperson übertragen werden, sondern muss denjenigen vorbehalten bleiben, die es selbst in freier Entscheidung zu seiner Vertretung bestimmt.Mit freundlichen GrüßenKazem KazerounianProfessor und ehemaliger Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, University of Connecticut; Mitglied der Connecticut Academy of Science and EngineeringHossein SadeghpourProfessor und Direktor des Institute for Theoretical Atomic, Molecular and Optical Physics, Harvard UniversityHossein SaiedianProfessor für Informatik, University of KansasAshraf ZadshirProfessor und klinisches Fakultätsmitglied; Direktorin für Community Medicine, Eisenhower Health; University of California, Riverside, und St. George's UniversityRamesh SepehrradGastwissenschaftlerin, Jimmy and Rosalynn Carter School for Peace and Conflict Resolution, George Mason UniversityFirouz DaneshgariEmeritierter Professor für Chirurgie; dritter Vorsitzender der Abteilung für Urologie an der Case Western Reserve UniversityNasim ParsaÄrztin; außerordentliche Professorin für Medizin; Direktorin für digitale Gesundheit und Innovation; Co-Direktorin des Programms für Erkrankungen der Speiseröhre, Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung, University of Minnesota Medical CenterParham AlaeiProfessor und Direktor für Medizinische Physik, University of MinnesotaSoolmaz AbooaliProfessorin und Fakultätsmitglied, Carter School for Peace and Conflict Resolution, George Mason University; vierzehnfache US-Meisterin und vierfache Weltmeisterin im traditionellen KarateSofey SaidiWissenschaftlerin auf den Gebieten Internationale Beziehungen, demokratische Übergänge und Global GovernanceMatthew TasoojiProfessor für Unternehmensführung, California State University San MarcosHossein JahansouzWissenschaftler, Ph.D., Amgen BiotechnologyDie institutionellen Zugehörigkeiten sind ausschließlich zu Identifikationszwecken aufgeführt.Pressekontakt:Martin PatzeltE-Mail: martin.patzelt.dsfi@gmail.comOriginal-Content von: Unabhängige Humanitäre Hilfe e.V. 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