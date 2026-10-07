Strategischer Meilenstein: offizielle Eröffnung des Robotics Training, Data and Experience Center in Singapur zur Unterstützung des Trainings humanoider Roboter, von Tests von Arbeitsabläufen und Vorführungen für Kunden.

offizielle Eröffnung des Robotics Training, Data and Experience Center in Singapur zur Unterstützung des Trainings humanoider Roboter, von Tests von Arbeitsabläufen und Vorführungen für Kunden. Erschließung eines Marktes von 68,1 Milliarden US-Dollar: Nutzung des Potenzials des globalen Marktes für Servicerobotik, dessen Volumen für 2026 auf 68,1 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und bis 2030 voraussichtlich 107,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird, sowie des Marktes für humanoide Roboter mit einem Volumen von 5,41 Milliarden US-Dollar.

Nutzung des Potenzials des globalen Marktes für Servicerobotik, dessen Volumen für 2026 auf 68,1 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und bis 2030 voraussichtlich 107,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird, sowie des Marktes für humanoide Roboter mit einem Volumen von 5,41 Milliarden US-Dollar. Weg zur Kommerzialisierung: Konzipiert, um Robotics-as-a-Service ("RaaS"), Roboterleasing und Managed Services als potenzielle Quellen wiederkehrender Umsätze zur Unterstützung der Vision des Unternehmens für 2030 zu bewerten.





SINGAPUR, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für technologiegestützte Personallösungen und integriertes Facility Management, gab heute die offizielle Eröffnung seines Robotics Training, Data and Experience Center (das "Zentrum") in Singapur bekannt. Die Einrichtung unterstützt das Training humanoider Roboter, die Erfassung von Betriebsdaten, Tests von Arbeitsabläufen und Vorführungen für Kunden in den Bereichen Hotellerie, Reinigung, Sicherheit, Lieferung und Facility Management.

Das Zentrum soll YYForce dabei unterstützen, Robotik-Technologien in praxisnahe Kundenlösungen zu überführen und dabei auf die bestehenden Aktivitäten des Unternehmens im Personal- und Facility Management zurückzugreifen. Das Zentrum unterstützt das Unternehmen außerdem dabei, Robotics-as-a-Service ("RaaS"), Roboterleasing und Robotik-Services mit laufender Betreuung als potenzielle Quellen wiederkehrender Umsätze zu prüfen.

Nutzung des Marktpotenzials von 68,1 Milliarden US-Dollar im Bereich kommerzieller Robotik

YYForce ist der Ansicht, dass Singapur ein attraktives Umfeld für den Einsatz von Robotik bietet, da Dienstleistungsunternehmen bestrebt sind, ihre Produktivität zu steigern, Personalengpässe zu bewältigen und eine gleichbleibende Servicequalität zu gewährleisten. Im Mai 2026 kündigten die Infocomm Media Development Authority (IMDA), die JTC Corporation (JTC) und das Singapore Institute of Technology (SIT) ein Testfeld für Physical AI im Punggol Digital District an, das noch im Jahr 2026 eingerichtet werden soll und unter anderem Anwendungen in den Bereichen Lieferung, Reinigung und Sicherheitsrundgänge umfasst. Diese Initiative liefert einen breiteren Marktkontext. YYForce kündigt damit keine Beteiligung an diesem Programm an.

Weltweit schätzt Grand View Research den Markt für Servicerobotik im Jahr 2026 auf 68,1 Milliarden US-Dollar und prognostiziert, dass er bis 2030 107,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Unabhängig davon schätzt MarketsandMarkets den weltweiten Markt für humanoide Roboter im Jahr 2026 auf 5,41 Milliarden US-Dollar und prognostiziert für 2035 einen Wert von 50,27 Milliarden US-Dollar. Diese Prognosen beziehen sich auf unterschiedliche, sich möglicherweise überschneidende Kategorien und dürfen daher nicht addiert werden. Sie dienen der Einordnung des Branchenumfelds und stellen keine Schätzungen zur Nachfrage in Singapur oder zum erschließbaren Umsatzpotenzial von YYForce dar.

Für den Zeitraum 2026 bis 2031 sieht YYForce Möglichkeiten, spezialisierte Serviceroboter für klar definierte gewerbliche Aufgaben zu erproben und zugleich durch Training und Tests Anwendungen für humanoide Roboter weiterzuentwickeln. Das Unternehmen will Einsatzmöglichkeiten danach bewerten, wie gut die jeweiligen Aufgaben erfüllt werden, wie sicher und zuverlässig die Systeme arbeiten, wie viel menschliche Aufsicht erforderlich ist und ob sich der Einsatz für den Kunden wirtschaftlich rechnet.

Training humanoider Roboter und Erfassung von Betriebsdaten

Das Zentrum umfasst simulierte Dienstleistungsumgebungen für das Training und die Bewertung humanoider Roboter bei ausgewählten Arbeitsabläufen im Housekeeping, in der Sanitärreinigung, im Bankettservice und bei unterstützenden Tätigkeiten in der Hotellerie. Zudem ermöglicht es, die Zusammenarbeit zwischen menschlichen Arbeitskräften, humanoiden Robotern und spezialisierten Servicerobotern zu erproben.

Durch wiederholtes Training und Testen erfasst YYForce Betriebsdaten zu Navigation, Bewegungsabläufen, Interaktion mit Objekten, Aufgabenausführung und Umgebungsbedingungen. Die Trainings- und Vorführaktivitäten belegen zwar noch nicht, dass humanoide Roboter komplette Housekeeping- oder Sanitärreinigungsaufgaben autonom ausführen können, sollen jedoch dabei helfen, ihre Leistungsfähigkeit zu bewerten und Arbeitsabläufe an bestimmte Dienstleistungsumgebungen anzupassen.

Servicerobotik und integrierte Sicherheitslösungen im Praxistest

Das Zentrum präsentiert Reinigungsroboter für den gewerblichen Einsatz in Innen- und Außenbereichen, Lieferroboter für Speisen und andere Gegenstände, autonome Sicherheits- und Überwachungsroboter, Poolreinigungsroboter, humanoide Serviceroboter sowie weitere spezialisierte Systeme. Kunden und potenzielle Partner können prüfen, wie sich diese Technologien in ihre Betriebsabläufe integrieren lassen.

Eine im Zentrum eingerichtete, live betriebene Sicherheitsleitstelle demonstriert, wie Funktionen für robotergestützte Sicherheitsrundgänge, Überwachungssysteme, Sensoren, Kameras und eine zentrale Überwachung miteinander verknüpft werden. In dieser Umgebung kann YYForce bewerten, wie Robotik- und Überwachungstechnologien das Sicherheitspersonal und umfassendere Facility-Management-Dienstleistungen ergänzen können.

Potenzial für wiederkehrende Umsätze mit Robotik

Das Zentrum soll einen strukturierten Weg zur Kommerzialisierung unterstützen: Training und Datenerfassung, Tests von Arbeitsabläufen, Vorführungen für Kunden, Proofs of Concept und, sofern wirtschaftlich tragfähig, den kommerziellen Einsatz. Zu den potenziellen Einsatzbereichen zählen Hotels, gewerblich genutzte Gebäude, Wohnanlagen, Einzelhandel, Lagerhäuser und andere Dienstleistungsumgebungen.

YYForce prüft derzeit Geschäftsmodelle, bei denen die Nutzung von Robotern mit Leistungen rund um deren Einsatz, Wartung und Überwachung sowie mit ergänzenden personellen Dienstleistungen kombiniert werden könnte. Mögliche RaaS- und Leasingmodelle würden es Kunden ermöglichen, Robotik im Rahmen laufender Vertragsmodelle zu nutzen, ohne die Hardware zwingend direkt erwerben zu müssen. Integrierte Dienstleistungsverträge könnten Menschen und Roboter in einem gemeinsamen Dienstleistungsmodell zusammenführen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine bestehende operative Erfahrung dabei helfen kann, geeignete Aufgaben zu identifizieren, Kundenanforderungen zu bewerten und Arbeitsabläufe von Mensch und Roboter zu koordinieren. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit wird von Produktivitätssteigerungen, der Servicequalität, den Einsatz- und Integrationskosten, dem Wartungsbedarf und dem erforderlichen Umfang menschlichen Eingreifens abhängen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat das Unternehmen noch keine wesentlichen Umsätze bekannt gegeben, die auf diese geplanten Robotik-Geschäftsmodelle zurückzuführen sind. Die Eröffnung des Zentrums stellt keine Bekanntgabe wesentlicher Robotik-Aufträge oder vertraglich gesicherter wiederkehrender Umsätze dar. Die künftige Kommerzialisierung hängt weiterhin von der Kundenakzeptanz, der Leistungsfähigkeit der Technologie, der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes und weiteren Faktoren ab.

Unterstützung der YYForce 2030 Vision

Das Zentrum soll die YYForce 2030 Vision unterstützen, mit der sich das Unternehmen durch die Integration menschlicher Arbeitskräfte, KI-gestützter Technologien, humanoider Roboter und spezialisierter autonomer Roboter zu einem Future Workforce Solutions Provider entwickeln will. Menschliche Arbeitskräfte würden weiterhin Tätigkeiten übernehmen, die Urteilsvermögen, Kommunikation und Flexibilität erfordern, während geeignete Robotersysteme bei repetitiven, körperlich anstrengenden Aufgaben und Aufgaben mit hohem Überwachungsaufwand unterstützen könnten.

Kommentar des CEO

Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce, kommentierte:

"Unser Ziel ist es, Kunden dabei zu unterstützen, Robotik in alltäglichen Dienstleistungsabläufen praktisch einzusetzen. Unsere Erfahrung im Personal- und Facility Management gibt uns unmittelbaren Einblick in die Aufgaben, die bei unseren Kunden anfallen, und die Standards, die sie erwarten."

"Dieses Zentrum bietet eine eigens eingerichtete Arbeitsumgebung, um humanoide Roboter zu trainieren, Betriebsdaten zu erfassen und Serviceroboter vor dem Einsatz beim Kunden zu evaluieren. Wir sehen klare Chancen, durch Leasing und betreute Robotiklösungen langfristige wiederkehrende Dienstleistungsbeziehungen aufzubauen und zugleich jede Anwendung gründlich anhand der Leistungs- und Kostenanforderungen zu prüfen."

"Unsere Vision für 2030 bringt Menschen, KI und Robotik zusammen, um die Erbringung von Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Wir werden diese Vision durch praktische Anwendungen und eine konsequente wirtschaftliche Umsetzung verfolgen - Forging Forward Together."

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Unternehmen für technologiegestützte Personallösungen und integriertes Facility Management. Es befasst sich damit, wie Unternehmen Personal- und Facility-Dienstleistungen beziehen, steuern und einsetzen. Das Unternehmen entwickelt ein Ökosystem, das Technologie für den bedarfsgerechten Personaleinsatz, integriertes Facility Management, künstliche Intelligenz, Automatisierung, humanoide Robotik und spezialisierte Serviceroboter miteinander verbindet, um Produktivität, operative Flexibilität und Skalierbarkeit zu fördern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zur Robotikstrategie des Unternehmens, zu Trainings- und Datenerfassungsaktivitäten, potenziellen Kundenanwendungen, RaaS- und Leasingmodellen, Managed Services, dem Potenzial für wiederkehrende Umsätze sowie zur Vision von YYForce für 2030 im Sinne von Section 27A des Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Section 21E des Securities Exchange Act of 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennen Sie daran, dass sie nicht historischer Natur sind und insbesondere Begriffe wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "vorhersagt", "potenziell" oder "hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Begriffe enthalten. . Marktprognosen Dritter sind Schätzungen und können sich als nicht zutreffend erweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Kundenakzeptanz, die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Technologie, Integrationsanforderungen, Data Governance, Finanzierung, die Verfügbarkeit von Hardware, Wartungskosten sowie die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes. Es kann nicht garantiert werden, dass die Robotik-Initiativen des Unternehmens oder die geplanten Geschäftsmodelle erfolgreich umgesetzt werden oder wesentliche Umsätze generieren. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Investoren

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Ansprechpartner für Investor Relations

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

Marktquellen

[1] JTC, Singapore Government and Eight Industry Leaders to Research, Test and Deploy Physical AI in Punggol Digital District, 20. Mai 2026.

[2] Grand View Research, Service Robotics Market 2024-2030, öffentlich zugängliche Berichtszusammenfassung, abgerufen am 2. Oktober 2026.

[3] MarketsandMarkets, Humanoid Robot Market - Global Forecast to 2035, Juli 2026.