Der Spätsommer ist in US-Zwischenwahljahren kompliziert für Börsianer. Eigentlich. Denn die Signale sind nicht einheitlich. In den USA blicken Investoren jeden Monat auf frische Daten und überreißen dabei die Stimmung. Abgebildet über den bekannten Fear & Greed-Index sind die Börsianer Anfang September eher ängstlich bis neutral gestimmt. Die neue Fondsmanagerumfrage der Bank of America zeigt aber ungewöhnlich viel Zuversicht: "Die Cash-Quote ist auf extrem niedrige 3,5 Prozent gefallen, den sechstniedrigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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